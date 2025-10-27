Costel Gâlcă, încântat după Rapid – Unirea Slobozia 4-1: „E jocul pe care vreau să-l practicăm mereu”

ADVERTISEMENT

Rapid a reușit un meci foarte bun și s-a impus în fața Unirii Slobozia, în etapa a 14-a din SuperLiga, cu scorul de 4-1. Costel Gâlcă s-a arătat încântat la final și a mărturisit că acesta este jocul pe care îl caută de la elevii săi.

Petrila și Dobre, remarcații lui Gâlcă după Rapid – Unirea Slobozia

La scurt timp după fluierul final din Rapid – Unirea Slobozia 4-1, Costel Gâlcă a ținut să evidențieze jocul foarte bun al echipei sale, iar în relief i-a scos pe Petrila și Dobre, ambele extreme marcând în acest duel.

„(n.r. – A fost îmbucurătoare evoluția lui Petrila?) E îmbucurător pentru noi că marcăm și din linia de fund. A fost important pentru încrederea lui Petrila să înscrie, să participe la acțiunile noastre de atac. Astăzi a fost unul dintre cei mai importanți. Dobre la fel, a avut și el multe acțiuni și reușite.

Bineînțeles, am avut un joc consistent la mijlocul terenului, unde echipa s-a mișcat destul de bine, am putut să tragem și să facem schimbări de direcție. Am putut să le facem avantaj extremelor pentru a merge 1 contra 1”, a declarat Costel Gâlcă la flash-interviu, conform .

Costel Gâlcă anunță modificări pentru meciul din Cupă

În continuare, antrenorul giuleștenilor a mărturisit că ar vrea ca elevii săi să . Întrebat despre , Costel Gâlcă a recunoscut că vor exista modificări la nivelul echipei de start.

„E un joc pe care mi-l doresc să-l practicăm întotdeauna. Poate nu o să avem atât de multe reușite, dar constanța pe care am avut-o defensiv și ofensiv… Mi-a plăcut foarte mult cum am gestionat foarte multe momente de joc.

(n.r. – Vor fi schimbări în meciul din Cupă?) Cu siguranță vom schimba mulți jucători, avem nevoie de ritm, avem nevoie să câștigăm în Cupă, e important pentru noi. Cu siguranță vom arăta altfel, cel puțin în primul 11, dar o să fie aceeași dorință de a câștiga”, mai spus Costel Gâlcă.

Golul primit, singurul lucru negativ scos în evidență de Gâlcă

În final, tehnicianul a transmis că singurul lucru negativ a fost faptul că echipa a primit gol pe final, în contextul în care au fost foarte multe ocazii la poarta adversă.

„Trebuie să recunosc, am fost nemulțumit că am primit gol. Îmi doream foarte mult să mai marcăm, am avut câteva acțiuni foarte bune, dar nu am reușit să le finalizăm. Totuși, aș fi fost mult mai bucuros să nu primim gol.

Astăzi, înainte de meci, am spus că trebuie să demonstrăm că suntem o echipă matură, cu personalitate. Doar prin astfel de jocuri putem fi acolo, pentru că fiecare meci este important și dificil”, a conchis Costel Gâlcă.