Costel Gâlcă își strigă frustrarea după Rapid – FC Hermannstadt 1-2: ”Am spus ce îmi doresc. Nu s-a putut”

Rapid – FC Hermannstadt, scor 1-2, iar Costel Gâlcă a fost extrem de frustrat la flash-interviul de la finalul jocului.

Costel Gâlcă, frustrat după eșecul din Rapid – FC Hermannstadt 1-2

Imediat după încheierea întâlnirii din etapa a 10-a a SuperLigii, antrenorul Costel Gâlcă s-a arătat extrem de deranjat de modul cum s-au prezentat elevii săi în prima repriză și a mărturisit că niciodată nu a strigat atât de mult în timpul unui joc.

”Este foarte grav pentru că prima repriză nu am jucat nimic. Nu am jucat ce am antrenat prima repriză. Nimic, nimic. Am pierdut din start 45 de minute. Pe defensivă am stat bine, dar pe ofensivă nimic.

În repriza a doua am început să jucăm, dar am avut două greșeli fatale. La primul și la al doilea gol nu ne-au iertat. Azi nu îmi explic. Nu poți să pui niște imagini la pauză, iar apoi să nu reacționezi. Bănuiesc că nu eram lucizi. Strigam să inițiem cu un pivot și veneam cu mijlocașii. Ne-am blocat toți. Nu am urlat în viața mea atât”, a declarat Gâlcă, la .

”Săgeți” către conducere

Tehnicianul giuleștenilor nu a ratat momentul să trimită câteva ”înțepături” și către care nu a făcut transferurile dorite și consideră că fără un lot care să-i asigure alternative viabile este greu să te menții la nivel înalt.

”Nu e de presiune. Știm unde suntem, știm ce fel de joc vrem. Nu avem de ce să ne fie frică. Presiune este tot timpul, la fiecare meci. Nu știu ce s-a întâmplat în prima repriză. Nu am stat bine pe construcție.

Eu îmi doresc o echipă competitivă. Am spus ce îmi doresc. Nu s-a putut. Sunt și absențele, sunt multe lucruri care influențează. Ne trebuie alternative pentru a fi acolo sus. Dar nu era un meci pe care să-l pierdem, cu toate că e o echipă organizată. Nu am înțeles cum poți uita totul”, a spus Costel Gâlcă.