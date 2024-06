Costel Gâlcă l-a găsit pe urmașul lui Screciu! Cine este tânărul de perspectivă al Universității Craiova care visează să joace alături de fotbalistul său preferat

Costel Gâlcă a luat în Austria mai mulți tineri de perspectivă de la Centrul de Copii și Juniori, iar printre ei se află și Bogdan Bușe. Tânărul fotbalist îl are idol pe Vladimir Screciu și visează să joace cu internaționalul român la Universitatea Craiova într-o zi.

Costel Gâlcă l-a găsit pe urmașul lui Screciu! Cine este tânărul de perspectivă al Universității Craiova

Bogdan Bușe se află la primul stagiul de pregătire cu Universitatea Craiova la doar 17 ani. Tânărul fotbalist îl are idol pe Vladimir Screciu și regretă că nu se poate antrena cot la cot cu internaționalul român în Austria.

ADVERTISEMENT

și astfel a ratat stagiul de pregătire al Universității Craiova. Chiar dacă nu l-a putut cunoaște în cantonament, Bogdan Bușe speră să joace în centrul defensivei cu internaționalul „alb-albaștrilor”.

Puștiul „alb-albaștrilor” și-a spus povestea într-un interviu pentru . Bogdan Bușe s-a născut la București, și-a început cariera în fotbal în Pitești la școala lui Dani Coman, iar acum visează să joace în tricoul „juveților”.

ADVERTISEMENT

„Bogdan Bușe se află la primul cantonament cu echipa mare a Științei! Haideți să-i aflăm povestea într-un nou episod din seria „Young Lions”. Nume Complet: Bogdan Ioan Bușe.

Data nașterii: 29.07.2007. Locul nașterii: București. Înălțime: 1.85 m. Greutate: 76 kg. Fotbaliștii preferați din lotul Științei: Vladimir Screciu

ADVERTISEMENT

«Am început să practic acest sport la vârsta de 5 ani, la Academia de fotbal „Dănuț Coman”, avându-l ca antrenor pe domnul Adrian Dulcea. Au fost 6 ani de vis alături de domnul profesor Dulcea. Am participat la zeci de turnee în țară și în străinătate, obținând rezultate remarcabile»”, se arată în postarea oltenilor.

„Visul meu este să fac pereche cu Screciu în centrul defensivei Universității Craiova”

„Cariera de fotbalist a continuat în următorii 2 ani la Academia „Viitorul Alexandru Duminică” Pitești, sub îndrumarea domnului profesor Răzvan Ionuț Munteanu. În urma unui turneu disputat pe terenurile academiei Viitorul Pitești, unde a participat și Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Am fost remarcat de domnul profesor Bogdan Vrăjitoarea și așa am ajuns în academia Științei. În acești 4 ani, pot spune că am jucat toate turneele finale, fiind de fiecare dată pe podium. Este un vis împlinit să fiu în cantonamentul echipei mari alături de fotbaliștii de top ai Universității Craiova și o onoare să fiu antrenat de domnul Constantin Gâlcă, unul din marii fotbaliști ai Generației de Aur.

Fotbalistul meu preferat este Vladimir Screciu. Chiar dacă nu mă pot antrena cu el în acest cantonament, visul meu este să fac pereche cu el în centrul defensivei Universității Craiova. Pentru mine este un prilej sa mulțumesc încă o dată celor trei mentori care mi-au îndrumat pașii în cariera fotbalistică.

De asemenea, vreau să le mulțumesc părinților și tuturor celor care au avut încredere în mine și m-au susținut necondiționat”, a spus tânărul fotbalist.