Costel Gâlcă l-a lăudat pe Olimpiu Moruțan, apoi a avut un mesaj clar: „O să joace fotbaliștii care sunt în formă”. Video

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid București, a fost prezent la conferința de presă premergătoare meciului cu UTA Arad, din SuperLiga, alături de Olimpiu Moruțan, noul jucător al giuleștenilor. Tehnicianul a vorbit despre transferul realizat de oficialii clubului.

Olimpiu Moruțan, transferul de titlu făcut de Rapid

Rapid a dat marea lovitură pe piața transferurilor. Olimpiu Moruțan a revenit în România după mulți ani și speră să reușească să ajungă la cea mai bună formă pentru a câștiga trofee și pentru a ajuta echipa națională a României, care, în luna martie, se va duela cu Turcia.

, Costel Gâlcă a dat de înțeles că Olimpiu Moruțan va fi o piesă importantă în echipa sa și speră ca adaptarea să fie una rapidă, întrucât are nevoie de calitate pentru a menține ritmul în SuperLiga României.

Ce a spus Costel Gâlcă despre Olimpiu Moruțan la conferința de presă

Costel Gâlcă l-a lăudat pe Olimpiu Moruțan pentru calitățile pe care le posedă jucătorul și crede că mutarea se va dovedi a fi una reușită, întrucât mijlocașul se potrivește stilului de joc pe care îl propune Rapid, unul ofensiv. întrucât concurența este una destul de mare.

„Sunt bucuros că avem un nou jucător de valoare, un jucător care o să aducă un plus echipei noastre. Toți îl așteptam cu nerăbdare să intre și să facă diferența. E foarte bine, a făcut primul antrenament, dar mai are de căpătat ritm de joc. Am vorbit destul de mult cu el și i-am spus că are nevoie de jocuri.

Eu vreau să joace jucătorii care sunt în formă. O să avem jucători de mare valoare și pe bancă, și în teren, dar toți trebuie să ne dea soluții, să vină cu un plus. Știm că Olimpiu e un jucător de valoare. A avut accidentări, dar toți știm că are calitate. E un jucător care poate fi chemat la echipa națională, dar asta după ce va căpăta ritm. Cum v-am spus, e important să demonstreze și să ajute echipa. Cel care a ținut legătura cu el și cel care l-a convins a fost domnul Angelescu”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de presă.