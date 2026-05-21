Costel Gâlcă l-a scos din sărite pe Victor Angelescu: „Măcar să nu comenteze. Toată lumea e de vină, mai puţin el şi stafful lui”

ADVERTISEMENT

După ce a avut un parcurs foarte bun în sezonul regulat, în care s-a aflat permanent pe podium, Rapid a slăbit turația inexplicabil în play-off, iar echipa a ratat calificarea în cupele europene, principalul obiectiv din această stagiune. La finalul partidei cu FC Argeș, din etapa a 9-a, Costel Gâlcă a criticat toată lumea din club, iar Victor Angelescu a reacționat.

Victor Angelescu, răspuns dur după declarațiile lui Costel Gâlcă

Victor Angelescu a transmis faptul că nu a apucat să vorbească cu , însă Marius Bilașco și Mauro Pederzoli au purtat mai multe discuții cu antrenorul. Totuși, acționarul de la Rapid a penalizat cele spuse de Gâclă, susținând că acesta nu vrea să își asume vina pentru sezonul dezastruos.

ADVERTISEMENT

„N-am apucat să vorbesc cu el, n-am discutat după ultimul meci. În general, cred că tot sezonul eu n-am fost mai mult de o dată pe săptămână la echipă. Au fost Marius Bilaşco, Mauro, cei care se duc la teren şi se ocupă de partea sportivă. Din ce înţeleg, toată lumea e de vină, mai puţin el şi stafful lui. E clar că am avut un play-off de coşmar, nu ne-am îndeplinit obiectivul. Am intrat de pe locul 2, după prima etapă eram pe locul 1 și nu am prins nici măcar barajul.

Eu mi-am exprimat opinia şi am precizat că sunt dezamăgit de toată lumea din club. Ce înţeleg de la Costel e că el n-a avut nicio vină, că ar fi câştigat lejer campionatul dacă jucătorii şi conducerea erau alţii. Nu prea am întâlnit antrenori care să îşi asume vina la un eşec, dar măcar să nu comenteze. Nu poţi să crezi că antrenorul sau stafful nu au nicio vină pentru un sezon ratat. Din păcate, nu pot să fiu de acord cu o asemenea atitudine”, a declarat Victor Angelescu, conform .

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Costel Gâlcă

, Costel Gâlcă a ținut să atace conducerea clubului, susținând că nu a avut putere de decizie în actualul sezon. Tehnicianul a criticat faptul că hotărârile nu au fost cele corecte, adăugând că formația din Giulești nu s-a comportat tocmai profesionist în relația pe care a avut-o cu el.

ADVERTISEMENT

„Mie mi-au spus că eu n-am ştiut să gestionez situaţiile, dar situaţiile nu se gestionează, ca un profesionist trebuie să le faci de la început şi pe parcurs să le reglezi. Multe trebuiau făcute, de la accidentări la orice. Mă aşteptam la mai mult de la fiecare, să luăm decizii.

ADVERTISEMENT

Ştiam slăbiciunile, dar n-am luat decizii. A fost bine cât am fost sus, dar după n-am luat decizii. N-am avut putere de decizie, aşa că practic opinia mea nu a prea contat şi s-a văzut în timp. Eu de spus am transmis, am spus opinia mea, dar dacă nu au luat-o în considerare, atunci facem altceva”, a spus tehnicianul.