Costel Gâlcă a fost lăudat după victoria Universității Craiova în duelul cu Rapid din Giulești, scor 2-1. după un sezon în care atacantul nu a avut prea multe reușite.

Costel Gâlcă, lăudat pentru revitalizarea lui Andrei Ivan: “Cartea de vizită a atacantului e golul”

Sorin Cârțu s-a arătat încântat de cum arată Universitatea Craiova cu noul antrenor. Analistul FANATIK .

De la sosirea noului tehnician, atacantul a evoluat pe poziția sa preferată, cea de extremă stângă. Andrei Ivan a avut prestații bune în ultimele trei meciuri și a marcat 2 goluri.

“Și eu zic că ceva pozitiv în venirea lui Gâlcă este și faptul că l-a readus pe Ivan în situații de a marca. Îi scoate în evidență niște caracteristici pe care trebuie să le aibă un atacant care joacă în partea stângă.

Două goluri în postura de a ataca prima bară pe acțiuni care se desfășoară în partea dreaptă și tendința lui de a veni către prima bară. Așa a dat gol și la Sepsi, dar și acum când a dat cu capul după ce plecat de lângă Braun.

Poate se lucrează la faze de acest fel și este bine să se creeze automatisme în direcția aceasta. Mă bucur pentru Ivan că revine și în simpatia noastră față de el. Cartea de vizită a atacantului este golul”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Mitriță sau Houri?

Sorin Cârțu este de părere că în sistemul pe care Costel Gâlcă îl folosește la Universitatea Craiova, Andrei Ivan trebuie să rămână în stânga. Fostul președinte al oltenilor susține că Mitriță ar fi mult mai bun pentru craioveni dacă ar juca în spatele lui Markovic. Însă, antrenorul va avea de ales între el și Houri.

“Din ce am observat, Gâlcă folosește acest 4-2-3-1 cu care a jucat și la Sepsi, dar și la CFR Cluj. Cu Houri în spatele atacantului și Ivan în stânga.

Dar în momentul în care apare Mitriță, poziționarea o văd aici în locul lui Houri. Nu văd renunțarea la Ivan. Lui tot în stânga îi convine și acolo dă randament. Iar un atacant de tipul pozițional, cum e Markovic, face bine echipei. Atunci eu cred că trebuie să se aleagă între cei doi, Mitriță sau Houri.

Mitriță în stânga e ușor de blocat, pentru că i se face tot timpul dublaj. Ori de câte ori a jucat în postura respectivă nu a dat un randament foarte bun. Ușor-ușor l-au scos din joc prin acele dublaje. Poziția lui Mitriță o văd eu tot într-o zonă de mijloc și unde să aibă mai multă libertate”, a spus Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Analiza lui Sorin Cârțu după Rapid – Universitatea Craiova 1-2

“Nu întâmplător s-a făcut și victorie. Am avut o prestație în care am pus presiune pe Rapid și am avut niște situații și niște ocazii de poartă. În momentul în care jucătorii din atac au o anumită activitate și cu reușite, sigur că poți să creezi probleme adversarului.

Echipa a suferit puțin în repriza a doua. Cred că și din cauza faptului că a ieșit Baiaram. Mie mi-a plăcut cât timp a fost în teren și și-a pus amprenta în joc.

Am suferit puțin după introducerea lui Danciu. Nu a simțit bine ritmul și a intrat greu în joc. A fost depășit de tot ce însemnau acțiunile Rapidului, dar la acțiunile noastre a pierdut niște mingi. S-a simțit atunci o cădere a echipei, inclusiv în atac”, a mai spus fostul președinte al oltenilor la FANATIK SUPERLIGA.