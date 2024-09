Costel Gâlcă le răspunde suporterilor olteni, după fluierăturile și huiduielile din Craiova – Slobozia 3-0: ”Asta le cer fanilor”

în fața nou promovatei, în ultima partidă a etapei 11-a din SuperLiga, și au pus capăt unei serii de patru jocuri consecutive fără victorie.

Mesajul lui Costel Gâlcă pentru suporteri după Craiova – Slobozia 3-0

La finalul întâlnirii Craiova – Slobozia 3-0, antrenorul Costel Gâlcă a vorbit și despre faptul că suporterii i-au fluierat pe jucători în ultimele minute din cauza faptului că au încercat să păstreze rezultatul de pe tabelă și nu au mai atacat deși existau spații.

”Sunt de acord cu suporterii, dar importante sunt punctele, important e să câștigăm. Le cer suporterilor să ne susțină, să susțină jucătorii din teren, că ei sunt primii care-și doresc să câștige meciurile.

În prima repriză am jucat foarte așezat în teren, am venit cu centrări, am și marcat de două ori. Cred că și în a doua repriză trebuia să deschidem mai mult jocul la margine. Știm că Slobozia închide centrul terenului.

Cred că dacă deschideam jocul în a doua repriză marcam mai mult. Până la urmă e bine că n-am primit gol. Cu câteva puncte în plus, încrederea era alta. Îmi doream să avem mai multe puncte.

Ne creăm multe ocazii de gol, dar nu reușim să le concretizăm. Noi trebuie să scoatem maximum la fiecare meci și să ne gândim să luptăm pentru titlu. Doar cu această mentalitate ne putem bate la titlu”, a declarat Gâlcă.

Cadou inedit pentru Mitriță

După încheierea jocului din Bănie, Alexandru Mitriță a avut parte de o . Atacantul a fost așteptat la ieșirea de la vestiare de un suporter care i-a făcut două tablouri.

Într-unul dintre acestea, idolul Olteniei este îmbrăcat în tricoul Universității Craiova și are mesajul ”Distrează-te pe teren”, citat pe care și l-a tatuat pe ceafă. În cel de-al doilea, Mitriță apare cu familia sa.

Autorul celor două picturi a explicat într-o discuție cu reporterul FANATIK de un de a apărut ideea cu cele două tablouri și a dezvăluit ce cadou îi va face lui Mitriță dacă va aduce titlul la Craiova.