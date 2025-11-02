Sport

Costel Gâlcă, mai nervos ca niciodată! A înjurat în minutul 7 al derby-ului U Craiova – Rapid: ”Puta madre”

Meciul U Craiova - Rapid se desfășoară într-o atmosferă încărcată. Tensiunea este la cote maxime, iar Costel Gâlcă a fost surprins înjurând în limba spaniolă.
Traian Terzian
02.11.2025 | 21:34
Costel Galca mai nervos ca niciodata A injurat in minutul 7 al derbyului U Craiova Rapid Puta madre
ULTIMA ORĂ
Costel Gâlcă, înjurături în spaniolă la U Craiova - Rapid. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă trăiește la nivel înalt partida U Craiova – Rapid. Tehnicianul giuleștenilor a fost extrem de nemulțumit de startul de joc al echipei sale, și-a pierdut cumpătul și a început să înjure.

Costel Gâlcă, surprins înjurând la U Craiova – Rapid

Oltenii au început extrem de tare întâlnirea din etapa a 15-a a SuperLigii și și-au înghesuit adversarul în propria jumătate de teren spre nemulțumirea lui Costel Gâlcă, care se agita extrem de nervos pe marginea terenului.

ADVERTISEMENT

După ce bara s-a opus deschiderii scorului la reluarea lui Alexandru Cicâldău, iar Carlos Mora a șutat peste poartă din poziție bună, camerele s-au mutat pe antrenorul Rapidului. Iar acesta a fost surprins chiar în momentul în care printre dinți îi scăpa celebra înjurătură în spaniolă ”puta madre”.

Într-un moment de întrerupere al jocului, Gâlcă a început să urle la mijlocașul Kader Keita și să-i arate ivorianului unde trebuie să stea pe teren. Totul a culminat în minutul 35 cu o fază în care Alex Pașcanu a scos o minge de pe linia porții.

ADVERTISEMENT
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

Extrem de tensionat și furios pe jocul formației sale, Costel Gâlcă și-a dat geaca jos. Tehnicianul a rămas doar în cămașă, în ciuda faptului că nu mai este vară, iar temperatura la ora jocului este destul de scăzută.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat...
Digisport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona

Cum a reacționat Mirel Rădoi la golul Rapidului

În ciuda faptului că Universitatea Craiova a început mult mai bine meciul, scorul a fost deschis de Rapid. Claudiu Petrila a pătruns în stânga, a centrat în fața porți, Alex Dobre a fost blocat de un fundaș advers, dar mingea a sărit la Tobias Christensen care a împins-o în poartă.

Golul a picat cum nu se poate mai prost pentru olteni, iar reporterul FANATIK prezent pe stadionul ”Ion Oblemenco” l-a surprins pe Mirel Rădoi întorcându-se către banca de rezerve și dându-și cu apă pe față.

ADVERTISEMENT

În schimb, după ce Universitatea Craiova a restabilit egalitatea în urma unei lovituri de cap a lui Adrian Rus, tehnicianul oltenilor a rămas impasibil. El doar l-a chemat pe Valentin Screciu la margine și i-a dat câteva indicații.

Atmosferă de vis la U Craiova – Rapid

Derby-ul de pe stadionul ”Ion Oblemenco” se desfășoară într-o atmosferă extraordinară. În ciuda rezultatelor modeste din ultima perioadă, aproximativ 20.000 de olteni au venit să-și susțină favoriții.

De partea cealaltă, 2.000 de ultrași giuleșteni se află la meci și au umplut până la refuz sectorul rezervat oaspeților. Susținătorii ”alb-vișiniilor” au afișat și o serie de bannere ironice la adresa rivalilor din Craiova.

Fostul jucător al Universității Craiova a venit cu soția la derby-ul cu Rapid!...
Fanatik
Fostul jucător al Universității Craiova a venit cu soția la derby-ul cu Rapid! Cei doi au atras toate privirile. Video
Atmosferă de derby veritabil la Universitatea Craiova – Rapid! Bannere ironice ale giuleștenilor:...
Fanatik
Atmosferă de derby veritabil la Universitatea Craiova – Rapid! Bannere ironice ale giuleștenilor: „Acest ‘oraș’ are realizare, doar când vin băieții din capitală în deplasare”. Foto și video
Ce a făcut Mirel Rădoi imediat după ce Rapid a marcat, deși Universitatea...
Fanatik
Ce a făcut Mirel Rădoi imediat după ce Rapid a marcat, deși Universitatea Craiova a avut o ocazie rarisimă. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Dezlănțuit! Fostul fotbalist de la Dinamo l-a numit 'sluga securiștilor' pe jucătorul care...
iamsport.ro
Dezlănțuit! Fostul fotbalist de la Dinamo l-a numit 'sluga securiștilor' pe jucătorul care s-a îmbogățit după retragere: 'Mai bine sărac ca mine decât milionar ca el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!