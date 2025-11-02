Costel Gâlcă, mai nervos ca niciodată! A înjurat în minutul 7 al derby-ului U Craiova – Rapid: ”Puta madre”

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă trăiește la nivel înalt partida U Craiova – Rapid. Tehnicianul giuleștenilor a fost extrem de nemulțumit de startul de joc al echipei sale, și-a pierdut cumpătul și a început să înjure.

Costel Gâlcă, surprins înjurând la U Craiova – Rapid

Oltenii au început extrem de tare întâlnirea din etapa a 15-a a SuperLigii și și-au înghesuit adversarul în propria jumătate de teren spre nemulțumirea lui Costel Gâlcă, care se agita extrem de nervos pe marginea terenului.

După ce bara s-a opus deschiderii scorului la reluarea lui Alexandru Cicâldău, iar Carlos Mora a șutat peste poartă din poziție bună, camerele s-au mutat pe antrenorul Rapidului. Iar acesta a fost surprins chiar în momentul în care printre dinți îi scăpa celebra înjurătură în spaniolă ”puta madre”.

Într-un moment de întrerupere al jocului, Gâlcă a început să urle la mijlocașul Kader Keita și să-i arate ivorianului unde trebuie să stea pe teren. Totul a culminat în minutul 35 cu o fază în care Alex Pașcanu a scos o minge de pe linia porții.

Extrem de tensionat și furios pe jocul formației sale, Costel Gâlcă și-a dat geaca jos. Tehnicianul a rămas doar în cămașă, în ciuda faptului că nu mai este vară, iar temperatura la ora jocului este destul de scăzută.

Cum a reacționat Mirel Rădoi la golul Rapidului

În ciuda faptului că Universitatea Craiova , scorul a fost deschis de Rapid. Claudiu Petrila a pătruns în stânga, a centrat în fața porți, Alex Dobre a fost blocat de un fundaș advers, dar mingea a sărit la Tobias Christensen care a împins-o în poartă.

Golul a picat cum nu se poate mai prost pentru olteni, iar reporterul FANATIK prezent pe stadionul ”Ion Oblemenco” .

În schimb, după ce Universitatea Craiova a restabilit egalitatea în urma unei lovituri de cap a lui Adrian Rus, tehnicianul oltenilor a rămas impasibil. El doar l-a chemat pe Valentin Screciu la margine și i-a dat câteva indicații.

Atmosferă de vis la U Craiova – Rapid

Derby-ul de pe stadionul ”Ion Oblemenco” se desfășoară într-o . În ciuda rezultatelor modeste din ultima perioadă, aproximativ 20.000 de olteni au venit să-și susțină favoriții.

De partea cealaltă, 2.000 de ultrași giuleșteni se află la meci și au umplut până la refuz sectorul rezervat oaspeților. Susținătorii ”alb-vișiniilor” au afișat și o serie de bannere ironice la adresa rivalilor din Craiova.