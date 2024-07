, din turul doi preliminar din UEFA Conference League. Antrenorul echipei, Costel Gâlcă, încă speră la o „minune” din partea oltenilor.

Costel Gâlcă, mesaj clar după înfrângerea cu Maribor: „Nu e imposibil, putem să întoarcem rezultatul!”

Universitatea Craiova era echipa mai bine cotată din dubla din turul doi UEFA Conference League, însă o a făcut ca oltenii să evolueze în 10 oameni mai bine de 60 de minute.

Antrenorul „leilor din Bănie”, Costel Gâlcă, a vorbit la conferința de presă de după eșecul din competiția europeană, iar principalul e de părere că în meciul retur, care se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco”, se poate întoarce rezultatul negativ.

„Eliminarea lui Maldonado a fost decisivă, dar chiar şi cu un om mai puţin nu trebuia sa facem aceste greşeli în apărare, care ne-au costat. E o echipă foarte bună pe atac, dar are şi deficienţe în apărare. Cred că dacă continuam 11 contra 11 altul era rezultatul. Nu am reuşit să finalizăm acţiunile.

A fost decizia mea să-l pun în primul 11, e un jucător important, e adevărat, a făcut o greşeală, dar i-am văzut concentraţi pe toţi. A fost un contact, dar arbitrul decide. Îmi pare rău că nu le-am făcut o bucurie fanilor . Şi greşeala mea, îmi asum, nu doar a jucătorilor. Vom încerca să întoarcem rezultatul, nu este imposibil”, a declarat Costel Gâlcă la finalul partidei, conform

„35%-40% șanse pentru noi în returul de pe Ion Oblemenco”

Tehnicianul consideră că încă sunt șanse pentru o calificare în turul trei preliminar UEFA Conference League, Gâlcă declarând chiar că ar fi 35-40% șanse ca „lei din Bănie” să întoarcă scorul în partida retur.

„35%-40% şanse pentru noi…e greu, e un rezultat dificil, dar am încredere în echipă, am încredere în toţi jucătorii, cu siguranţă vom face un meci bun în retur, sperăm să întoarcem rezultatul.

2-0 e un rezultat care nu-ţi dă multe opţiuni, dar sincer sper să arătăm altă faţă în meciul de acasă, am încredere că vom întoarce rezultatul. E păcat de efortul pe care l-au făcut, am avut momente când nu am stat rău, dar am făcut câteva greşeli şi ei au profitat.

Un rezultat decepţionant, mă aşteptam la un meci mult mai bun al nostru. Mă aşteptam ca echipa mea să câştige. Rămâne meciul retur, vom încerca. Meritam mult mai mult”, a completat Costel Gâlcă, potrivit sursei amintite mai sus.

Maribor s-a impus cu scorul de 2-0 în partida tur din dubla cu Universitatea Craiova

Maribor a controlat jocul disputat în Slovenia, iar băieții antrenați de Costel Gâlcă păreau că vor să dea lovitura pe un contra-atac. Șansele oltenilor au scăzut drastic în minutul 31, când Maldonado a făcut o greșeală de începător și a faultat din postura de ultim apărător, arbitrul oferindu-i fundașului central cartonașul roșu.

În prima repriză „leii din Bănie” au rezistat eroic, ba chiar au avut ocazii importante, dar în actul secund situația s-a schimbat. Golurile marcate de Jan Repas în minutul 57 și Japukovic în minutul 88 au nuanțat un 2-0 pentru formația din Slovenia.

Returul este programat joi, 1 august, de la ora 21:00, meci în care oltenii se văd forțați să înceapă de la 0-2 la general. Fotbalul ne-a arătat deseori că se pot întâmpla surprize, astfel că formația lui Costel Gâlcă nu are nimic de pierdut și va încerca o „remontada”.