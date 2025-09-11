Sport

Costel Gâlcă, mesaj direct către conducerea Rapidului: „V-am mai spus și insist!". Când revin Borza, Ciobotariu și ce a spus despre transferul ratat al lui Alin Fică

Costel Gâlcă nu este mulțumit de campania de transferuri făcută în această vară la Rapid și își mai dorește jucători. Ce a comentat despre Alin Fică și când se vor întoarce fotbaliștii accidentați
Ciprian Păvăleanu
11.09.2025 | 11:17
Costel Galca mesaj direct catre conducerea Rapidului Vam mai spus si insist Cand revin Borza Ciobotariu si ce a spus despre transferul ratat al lui Alin Fica
Costel Gâlcă a solicitat întăriri la Rapid. Foto: Captură Rapid TV

Rapid este neînvinsă până în acest moment în noul sezon de SuperLiga României, însă o așteaptă un meci complicat în prima etapă după acțiunea echipei naționale. Echipa lui Costel Gâlcă suferă din cauza accidentărilor din apărare înaintea partidei cu ”U” Cluj, iar lipsa transferurilor de care avea nevoie în această perioadă îl nemulțumește teribil pe antrenor.

Costel Gâlcă cere întăriri la Rapid. Ce a spus despre ratarea pe ultima sută de metri a transferului lui Alin Fică

Deși perioada de mercato din România s-a încheiat, echipele mai pot aduce fotbaliști declarați liberi de contract în interiorul ferestrei de transferuri. Costel Gâlcă nu este mulțumit de numărul de jucători pe care Rapid i-a adus în această vară și este de părere că mai are nevoie de întăriri. Tehnicianul giuleștenilor regretă ratarea transferului lui Alin Fică:

„Alin Fică e un jucător care poate ajunge la echipa națională. Am spus tot timpul că aveam nevoie de un jucător acolo. Nu s-a făcut… detaliile nu le știu, dar vedem în viitor ce se va întâmpla. V-am mai spus și insist, pe viitor îmi doresc să mai vină jucători. Eu mi-aș fi dorit și un atacant, dar în momentul de față nu s-a realizat. Campionatul este lung, mai sunt și meciurile din Cupa României… cu siguranță va fi nevoie”, a spus Costel Gâlcă la conferința de presă premergătoare partidei cu ”U” Cluj

Ce probleme au giuleștenii înainte de meciul cu ”U” Cluj

Apărarea lui Costel Gâlcă este frământată de accidentări înainte de partida dificilă cu echipa lui Neluțu Sabău. Rapid nu se va putea folosi de Andrei Borza și Denis Ciobotariu, ambii accidentați, dar nici de nou-venitul Leo Bolgado, care este suspendat:

„Ne așteaptă un meci cu o echipă dificilă, mai ales că am pierdut doi jucători pentru acest meci. Va fi complicat, ne lipsesc doi oameni din linia defensivă. Poți să schimbi unul, dar când ai doi absenți este mai complicat.

(n.r. – Când revine Borza?) Momentan nu știu, are cel puțin o lună și ceva de stat. Să vedem și la Denis Ciobotariu pe ce perioadă este, deocamdată nu știm. Poate să se recupereze așa sau să se opereze. Leo Bolgado nu este o soluție riscantă pentru că e adaptat la campionat, dar nu-l vom avea pentru că este suspendat”, a explicat Costel Gâlcă.

Cum a comentat Costel Gâlcă prestația lui Alex Dobre de la națională: „E foarte bucuros”

Rapid a dat doi fotbaliști la echipa națională a României, însă Andrei Borza a avut ghinionul să se accidenteze înaintea partidei cu Canada, în care Mircea Lucescu plănuia să-l folosească titular. Astfel, Alex Dobre a rămas singurul reprezentant al Giuleștiului în tricoul galben, iar Costel Gâlcă a apreciat evoluția lui:

„Mi-a plăcut de Dobre la națională. A participat foarte mult la joc. În unele momente putea să primească mingea în poziții mult mai favorabile, dar până se va integra în grup va mai dura. Am vorbit cu el, era bucuros că a jucat. Era satisfăcut în plan personal, dar nu a fost satisfăcut pe plan colectiv, din cauză că nu au putut să câștige cu Cipru. Sunt momente grele, dar domnul Mircea Lucescu are experiență foarte mare și poate trece peste aceste momente. Este cel mai indicat să rămână la echipa națională”, a mai spus antrenorul Rapidului.

