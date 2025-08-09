Costel Gâlcă, mesaj ferm pentru Cristi Manea înainte de Oțelul – Rapid: „Dacă e să-i întrebăm pe toți…”

Costel Gâlcă n-a stat pe gânduri și i-a dat răspunsul lui Cristi Manea înainte de Oțelul – Rapid. La finalul meciului cu FC Botoșani,

Ce i-a transmis Costel Gâlcă lui Cristi Manea înainte de Oțelul – Rapid

Oțelul și Rapid sunt adversare în etapa a 5-a din SuperLiga. Este meciul care încheie runda. Partida de la Galați are loc luni, 11 august, de la ora 21:30. Cristi Manea nu este în lot pentru acest joc.

„Eu mizez pe tot lotul pe care îl am. E normal ca un jucător să vrea să fie titular, să vrea să fie important, mai ales că e fost internațional și are șansa să revină la națională.

Dacă e să îi întrebăm pe toți, toți vor să joace. Îl sfătuiesc pe Manea să rămână și să lupte pentru un loc. S-a operat, se va întoarce și vom vedea. Poate intra la antrenamente, dar fără contact”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă dinaintea meciului Oțelul.

Antrenorul giuleștenilor a anunțat reveniri importante

După patru etape, Rapid e lider în SuperLiga, cu 10 puncte și e neînvinsă, la fel ca Universitatea Craiova, Farul și UTA Arad.

„Ne așteaptă un meci dificil, contra unei echipe care aleargă foarte mult. În toate meciurile au făcut pressing avansat, au fost agresivi, e o echipă care a făcut două egaluri, o înfrângere și o victorie. Au fost aproape și cu Farul să scoată un egal. Eu le-am spus jucătorilor că important e fiecare meci.

Nu mai există meci ușor. Fiecare meci e diferit și trebuie să fim concentrați, să ne respectăm adversarii în afara terenului, iar în teren să ne impunem jocul”.

Gâlcă a anunțat și că accidentații Grameni și Koljic au revenit în lot: „Grameni și Koljic sunt cu echipa, s-au antrenat, pe restul îi așteptăm săptămâna viitoare”.

Tobias Christensen: „Sunt cei mai buni fani pe care i-am avut la vreo echipă”

Tobias Christensen a fost și el prezent la conferința de presă. Nordicul i-a lăudat pe fani, a vorbit despre forma Rapidului, dar și despre atmosfera din cadrul lotului.

„Am început bine sezonul ca număr de puncte, și jocul a fost din ce în ce mai bun. Noi ne gândim să luăm cele 3 puncte la fiecare meci. Acum ne gândim doar la următorul meci, cel de luni.

Eu nu am mai jucat pentru asemenea fani, sunt cei mai buni fani pe care i-am avut la vreo echipă. Nu pot să-i compar cu alții.

Avem o mentalitate bună ca grup, e o atmosferă bună la echipă, suntem uniți. Suntem o echipă, altfel nu poți avea rezultate. Costel Gâlcă e un antrenor profesionist. A venit într-un moment bun pentru noi, are un standard ridicat privind antrenamentele și restul”, a declarat mijlocașul norvegian.