Costel Gâlcă a plecat la Maribor cu gândul la victorie, iar tehnicianul Universității Craiova știe și cum să o obțină. Fostul membru al Generației de Aur i-a analizat în detaliu pe adversarii din Conference League, pe care îi laudă înaintea întâlnirii directe.

Costel Gâlcă, mesaj războinic înainte de Maribor – Universitatea Craiova: „Trebuie să fim lei, să ne luăm prada la fiecare meci”

, unde au susținut conferința de presă înaintea duelului cu formația locală. Costel Gâlcă le cere elevilor săi să fie lei pe dreptunghiul verde la ora meciului.

Costel Gâlcă recunoaște valoarea adversarului, însă știe că poate trece de Maribor în Conference League. Acesta anunță și schimbări în primul „11” al grupării din Cetatea Băniei pentru partida din cupele europene.

„Tot timpul sunt îngândurat înainte de meciuri, mai ales că acest meci este unul important pentru noi. Jucăm contra unei echipe cu experiență europeană, care tot timpul vrea să fie protagonistă. Au jucători de calitate.

În cele două meciuri cu Botev Plovdiv meritau să se califice pentru fotbalul pe care l-au jucat. Experiența le dă un plus, dar noi venim cu dorința de a trece mai departe. Chiar dacă este o echipă cu jucători importanți, avem șanse să câștigăm.

Trebuie să fim lei pe teren și să ne luăm prada la fiecare meci. Pentru mine este important ca echipa să fie compactă, să profite de spațiile pe care le lasă Maribor pentru că lasă spații și să le blocăm construcția”, a spus Costel Gâlcă.

Alex Crețu l-a ajutat pe Costel Gâlcă să analizeze meciul cu Maribor: „Mi-a spus despre club”

Alex Crețu i-a dat o mână de ajutor lui Costel Gâlcă în ceea ce privește analiza adversarului din Conference League. Acesta a jucat la Maribor în trecut, iar acum revine pe stadionul de unde a primit și prima convocare la naționala României.

„Îmi doresc ca echipa mea să arate din ce în ce mai bine de la meci la meci ca să trecem mai departe de aceste două meciuri. Am încredere în jucătorii mei, cu siguranță pot apărea alți jucători față de ultima etapă din campionat.

Avem calitate în echipă și avem jucători care pot decide jocul prin execuții, dar și prin jocul colectiv pe care îl avem. Dorința de a ne califica, de a demonstra că suntem mai buni este cea mai importantă. Sper ca meciul de mâine să fie unul bun pentru noi, să ne dea încredere.

Nu înseamnă nimic dacă câștigăm meciul de aici, știm că Maribor are jucători cu calitate. Am vorbit cu Alex Crețu, mi-a povestit despre club, jucători și suporteri. Cu siguranță îi vor ajuta și suporterii. Am venit să câștigăm, chiar dacă jucăm în fața unei echipe foarte bune”, a spus Gâlcă.