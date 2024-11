Costel Gâlcă, misterios despre viitorul său după Universitatea Craiova – FCSB 1-1: “Nu e nimic sigur!”. Ce spune de clauza de 500.000 de euro

. Încă nu e clar dacă remiza cu scandal din Bănie îi va salva sau nu postul lui Costel Gâlcă, cel care rămâne cu o victorie în ultimele 10 meciuri la echipă.

Costel Gâlcă, misterios despre viitorul său după Universitatea Craiova – FCSB 1-1

Costel Gâlcă a declarat la finalul meciului că îl bucură atitudinea jucătorilor din repriza secundă cu FCSB, când au reuşit să egaleze. Antrenorul oltenilor a declarat că nu e nimic sigur în ceea ce priveşte viitorul său, iar în ceea ce priveşte , a declarat că deocamdată nu s-a pus problema de ea:

“Sincer, mă aşteptam ca în prima repriză să putem să înscriem. Am început cu atitudine, dar am avut momente în care am fost prea temători. Am luat gol dintr-o greşeală a noastră, dar am încercat să construim mai mult.

A doua repriză a fost foarte bună, nu mai aveam nimic de pierdut. Chiar dacă am fost cu un om în minus, am putut să ne creăm ocazii de gol. La acest capitol eram datori, ne-am creat ocazii şi nu puteam marca.

Şi în prima parte am avut construcţii bune. Dar comparativ cu prima, este mai bună a doua repriză, atitudinea a fost mai bună a tuturor. Am rămas cu trei pe linia de fund, a urcat Bancu în stânga şi am putut fixa fundaşii lor.

E foarte greu să joci cu un om în minus, primeşti şi golul într-o greşeală… Până la urmă, poţi doar să îi aşezi mai bine tactic în teren. Când construiau ei, nu am mers bine la pressing, dar până la urmă am rezolvat acest lucru.

“Nu ştiu încă. Nimic nu este sigur. Muncim şi sperăm să progresăm.”

Mitriţă nu e la 100%. A făcut doar două antrenamente, a alergat, a muncit pentru echipă. O să fiu mulţumit când echipa va câştiga meci de meci. Să ne plângem mai puţin, că e greu să joci, să te deplasezi. Suntem profesionişti.

Nu ştiu încă. Nimic nu este sigur. Muncim şi sperăm să progresăm. Este important să avem rezultate pozitive. (n.r. despre clauză) Nu s-a pus problema despre asta. O să aflaţi dacă va fi ceva”, a spus Costel Gâlcă la .

Universitatea Craiova rămâne cu o victorie în ultimele 10 meciuri oficiale. La finalul sezonului regulat, oltenii sunt pe loc de play-off. Dar, echipa lui Gâlcă este pe locul 5, cu 22 de puncte.

