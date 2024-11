Mesaj pentru Rotaru? Costel Gâlcă a prins curaj după Universitatea Craiova – Hermannstadt 3-1: “Trebuie să avem continuitate”

Antrenorul oltenilor consideră că încă mai sunt lucruri de pus la punct la echipă, dar este bucuros pentru că jucătorii săi au reușit să se impună în fața unui adversar incomod.

Costel Gâlcă a prins curaj după Universitatea Craiova – Hermannstadt

Costel Gâlcă a prins curaj după victoria obținută de , lăudându-și jucătorii pentru felul în care au evoluat: „Sunt bucuros că am câștigat, dar am început partida în dezavantaj, ca în meciurile anterioare.

După aceea, puțin câte puțin, am ajuns în careu și prin insistența lui Paradela am obținut un penalty. Puteam să marcăm mai multe goluri, dar nu am făcut-o.

Știam că Mitriță e important pentru noi. În opinia mea, el nu era pregătit pentru un meci întreg. A intrat foarte bine, ne-a ajutat și la faza golului doi, a închegat jocul”.

„E importantă victoria!”

„E importantă victoria, dar trebuie să avem continuitate, constanță în joc pe toată durata partidei. Trebuie să jucăm mult mai bine, mai ambițioși pentru că putem juca mult mai bine.

Influențează foarte mult accidentările, pentru că altfel aș putea folosi același prim 11 meci de meci. Cu siguranță așa am câștiga mai multe meciuri”, a .

„Noi trebuie să dăm mai mult, să avem o atitudine mai bună. Așa vom reuși să-i aducem pe suporteri la stadion, pentru că sunt importante și rezultatele noastre. Campionatul este foarte strâns.

Trebuie să fim conștienți de asta și să câștigăm meci de meci. Ca să dăm mai mult echilibru în centru, am preferat să îl trecem pe Screciu în linia de mijloc. Trebuie să avem continuitate, constanță în joc.

Trebuie să o facem mult mai bine, trebuie să recunoaștem, trebuie să fim mai ambițioși, pentru că putem juca un fotbal mult mai bun și putem avea rezultate mult mai bune.

I-am spus lui Baiaram să plece să caute spațiu, era și el destul de obosit, nu am avut nimic cu el. Accidentările influențează foarte mult, e important pentru noi, pentru omogenitatea echipei. E important să fim valizi toți”, a mai spus antrenorul oltenilor.