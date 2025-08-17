Costel Gâlcă, nemulțumit după Rapid – FCSB 2-2: „Nu am arătat bine. Mă așteptam la mai mult!”

Costel Gâlcă a reacționat la finalul partidei, după o nouă remiză obținută de echipa sa. Ce l-a deranjat de această dată, după ce

Costel Gâlcă, concluzii după Rapid – FCSB 2-2

Rapid a fost gazda derby-ului cu FCSB din etapa a 6-a. Deși au avut o posesie mai bună, dar și un număr mai mare de pase, giuleștenii s-au văzut conduși la pauză după reușita lui Lixandru.

Tot oaspeții au marcat și după pauză, prin Bîrligea. Elvir Koljic, aruncat în luptă de Costel Gâlcă, i-a răsplătit încrederea antrenorului său cu o „dublă” și a adus astfel un punct Rapidului. Cum a reacționa tehnicianul giuleștenilor după rezultatul final.

„Mă așteptam să începem mult mai bine în prima repriză”

„Sunt mulțumit pentru că am revenit pe final. Am revenit mai mult cu inima, decât ceea ce am pregătit din punct de vedere tactic în cursul săptămânii. În prima repriză puteam să fim mult mai rapizi și să ne mișcăm mult mai repede. Câteodată am fost prea lenți și am greșit fără să avem presiune.

Cred că sunt destul de maturi în joc și au jucat multe meciuri pentru a evolua mai bine. Mă așteptam să începem mult mai bine în prima repriză. Le-am spus de la început să controlăm jocul în prima parte, dar și la începutul reprizei a doua, pentru că erau jucători de la FCSB care veneau după accidentări și asta s-a văzut.

„Am luat goluri foarte ușoare!”

A fost și meritul lui Koljic, dar și al echipei. Și Grameni a adus un plus, dar și Petrila. Au intrat cu atitudine, dar poate și cu idei mai clare. Sunt jucători cu talie. Au venit mai multe centrări și le-am pus probleme. Am luat goluri foarte ușoare. Nu și-au creat foarte multe ocazii. Nici noi nu am avut exagerat de multe.

Sunt lucruri pe care le repetăm la antrenament. Ca joc nu am arătat bine. Mă așteptam la mai mult. Mă așteptam la un joc mult mai dinamic. Ne trebuie și încredere uneori. Am jucat contra unui adversar care a stat bine în teren”, a declarat Costel Gâlcă, la flash-interviu.

„Rămân cu atitudinea și cu dăruirea jucătorilor mei”

„Mă așteptam la un alt meci, cu o intensitate mai mare, cu un ritm de joc mult mai mare din partea noastră, mai ales în prima repriză. S-au închis destul de bine, am făcut și multe greșeli în atac și nu am reușit să îi deschidem.

Nu am reușit să aplicăm dinamica de antrenamente și în meci. Koljic avea nevoie de aceste reușite. Nu a fost un punct norocos, cred că a fost unul echitabil. Am avut mai multe ocazii de gol.

Rămân cu atitudinea și cu dăruirea jucătorilor mei. Ne dorim să câștigăm la fiecare meci, dar trebuie să jucăm altfel. FCSB are un lot valoros, dar sunt într-un moment mai delicat. O pot duce de la egal la egal cu celelalte echipe”, a mai spus Costel Gâlcă.