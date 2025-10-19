Costel Gâlcă, nemulţumit după victoria cu Dinamo: „Am avut noroc! Trebuie să jucăm mai bine”

ADVERTISEMENT

Rapid a tranșat cu 2-0 derby-ul cu Dinamo, din etapa a 13-a a SuperLigii. Gnahore, cu un autogol, şi Cristi Manea au adus victoria giuleştenilor, care au fost dominaţi de „câini”, dar au profitat de breşele din defensiva dinamovistă.

Costel Gâlcă recunoaşte că Rapid a avut noroc cu Dinamo! Cere mai mult de la elevii săi

În ciuda victoriei, Costel Gâlcă s-a declarat nemulţumit de jocul prestat de echipa sa, spunând că cel mai important este rezultatul, dar victoria este una obţinută cu multă şansă:

„O victorie importantă. Am jucat împotriva lui Dinamo, cea mai în formă formaţie din campionat. A fost un meci complicat pentru noi. Am început bine prima repriza, sincer mă aşteptam să vină cât mai sus.

Jucătorii mei au încercat să joace în spatele liniei defensive. Dar jucam fără sens mingea în profunzime. Am pierdut multe mingi şi asta i-a băgat în joc. Am avut noroc, pentru că a avut o intervenţie bună Koljic.

Repriza a doua la fel. Am început destul de bine, după eliminare ne-am retras, am închis spaţiile şi aveam nevoie de jucători de talie în defensivă. În ultimele meciuri trăiesc mult mai intens.

Sunt mult mai vocal. Îmi doresc să progresăm şi e important să o facem şi în joc. Rezultatul este cel mai important, dar trebuie să o facem şi în joc. În multe momente din joc au fost buni şi îmi doresc să avem mai multă maturitate în viitor”, a spus Gâlcă la final.

Vulturar, apărat după intrarea dură la Gnahore

Antrenorul Rapidului a declarat că obiectivul este ca Rapidul să rămână pe locurile de sus din SuperLiga. Gâlcă i-a sărit în apărare lui Vulturar, lăudându-l şi pe Koljic pentru intervenţia spectaculoasă care a împiedicat golul:

„Toby Christensen este foarte important. Nu am avut acea continuitate să finalizăm construcţia şi iniţierea de jos. Atitudinea jucătorilor, tot ce s-a întâmplat în teren, am fost bine organizaţi. Şi adversarii au avut ocazii, dar şi şansa face parte din joc.

În fotbal trăieşti şi din aceste momente (n.r. cu intervenţia lui Koljic). A fost noroc şi coordonare, ca să scoată acea minge. Vulturar s-a dus cu intensitate, i-a fugit şi piciorul. Impactul a fost cu duritate mai mare şi pentru că a alunecat.

Când n-ai experienţă, se mai întâmplă. Dorim să stăm acolo sus, Botoşani este o echipă care are viteză, bine organizată, cu antrenor bun. Vrem să fim competitivi, Argeş, Slobozia sunt echipe foarte bune”, a spus antrenorul Rapidului.

Rapid, victorie cu 2-0 şi un singur şut pe poartă

Echipa lui Costel Gâlcă s-a impus cu 2-0 deşi a tras un singur şut pe spaţiul porţii. De partea cealaltă, Dinamo a avut posesia superioară, 20 de şuturi, dintre care 6 pe cadrul porţii, dar giuleştenii au fost ocrotiţi şi de şansă.

de pe linia porţii prin „lovitura scorpionului”. „Câinii” nu au putut profita nici de omul în plus pe care l-au avut în ultimele 22 de minute, ba mai mult, .