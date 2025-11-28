Sport

Costel Gâlcă, nemulțumit și după Rapid – Csikszereda 4-1: „Hai să fim serioși!”

Costel Gâlcă rămâne picioarele pe pământ chiar și după ce Rapid a făcut spectacol cu Csikszereda. Giuleștenii s-au impus cu 4-1, dar antrenorul are în continuare motive de nemulțumire
Cristian Măciucă
28.11.2025 | 23:21
Costel Gâlcă, nemulțumit și după Rapid - Csikszereda 4-1: „Hai să fim serioși!” FOTO: sportpictures.eu
Costel Gâlcă nu e pe deplin mulțumit după Rapid – Csikszereda 4-1. Echipa sa e pe primul loc după 18 etape din SuperLiga, dar, la finalul partidei, a avut de făcut câteva reproșuri.

Nemulțumirile lui Costel Gâlcă după Rapid – Csikszereda 4-1

Rapid a făcut show în Giulești în prologul etapei a 18-a din SuperLiga. Echipa lui Costel Gâlcă a spulberat-o pe nou-promovata Csikszereda cu scorul de 4-1. Golurile alb-vișiniilor au fost marcate de Grameni (10), Dobre (27), Petrila (82) și Manea (86), în timp ce pentru ciucani a înscris Eppel, din penalty (38).

Deși Rapid s-a impus fără drept de apel, Gâlcă a fost nemulțumit că elevii săi nu au tranșat meciul mai devreme. „Un meci dificil, cu intensitate mare. Cu multe emoții. Pe care l-am decis la final. Dar, până la urmă, sunt bucuros că am câștigat acest meci și că am marcat. Am avut situații de gol. Asta cu ceva emoții.

(n.r. Când au transformat penaltiul v-ați enervat rău?) Nu… Am vorbit și cu asistentul, erau multe faulturi… Și dacă poate să-l ajute. Dar asta e, el decide în teren.

Am avut combinații, am avut inițieri, am avut pasă direct de la portar, așa a plecat primul gol al lui Grameni. Pasă foarte bună a lui Marian. 

Haide să fim serioși, trebuia să decidem mult mai repede meciul, dar nu a fost să fie. Da, au fost ceva emoții. E important că am marcat mult, ne bucură acest lucru și sper să avem aceeași atitudine și să câștigăm și următoarele meciuri.

E important să stăm acolo sus, știm că nu va fi ușor, dar cu atitudine bună și inspirație în fața porții vom lua puncte”, a declarat Costel Gâlcă, după Rapid – Csikszereda 4-1.

Rapid are acum 38 de puncte, cu cinci mai multe decât FC Botoșani, echipa de pe locul 2. Moldovenii nu au jucat încă în etapa a 18-a. Echipa lui Leo Grozavu o va înfrunta pe Unirea Slobozia, la Clinceni, duminică, 30 noiembrie, de la ora 17:30.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
