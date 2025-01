Universitatea Craiova s-a despărțit de Costel Gâlcă. Antrenorul a semnat rezilierea contractului, iar în locul său a fost numit Mirel Rădoi, fostul selecționer al României. Un detaliu interesant a ieșit însă la iveală: Gâlcă avea în Bănie o funcție unică în fotbalul românesc.

Costel Gâlcă, Pep Guardiola de România! Detaliul rar pe care îl au cei doi în comun

Oltenii au înregistrat o serie de rezultate dezamăgitoare, iar Costel Gâlcă a fost găsit țap ispășitor. Sub comanda sa, echipa nu a reușit să devină o contracandidată serioasă în lupta pentru titlu, iar fanii speră ca acum, cu Mirel Rădoi la cârmă, Universitatea să urce rapid în ierarhie.

Mihai Rotaru e bun de plată. Clauza de reziliere era însă și mai mare, de jumătate de milion de euro. Până la urmă, părțile au ajuns la un consens.

Funcția pe care Costel Gâlcă a ocupat-o la Universitatea Craiova a fost una foarte interesantă. El nu era un simplu antrenor, ci un manager. Practic, avea un control mai mare asupra echipei și un cuvânt puternic la transferuri.

Cristi Coste a comparat poziția din care Costel Gâlcă conducea Universitatea Craiova cu cea pe care o are antrenorul celor de la Manchester City, Pep Guardiola. Tehnicianul român era singurul din Superliga României care avea funcția de manager.

„Hai să facem o paralelă cu situația din Premier League. Costel Gâlcă a fost un Pep Guardiola din România. Singurul om care a fost manager în Superliga României era Costel Gâlcă. În rest, toți sunt antrenori. Așa e și în Anglia. Guardiola e manager. Toti sunt antrenori, inclusiv Arteta sau Arne Slot.

Nici măcar Jürgen Klopp, la Liverpool, nu era managerul general. Costel Gâlcă e Guardiola de România. Asta înseamnă că Universitatea Craiova e un fel de Manchester City. Gică Hagi e patron. El plătește salariile”, a explicat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Costel Gâlcă: „Fiecare poate să vorbească liber. Eu întotdeauna am știut să gestionez lucrurile”

Managerul speră ca oltenii să își revină și să termine sezonul pe prima poziție în Superliga României.

„Le doresc succes, dar eu cred că puteam să facem mai mult. Dar, cum știți, rezultatele vorbesc. Am suferit mult că nu am marcat. Dacă nu marchezi, e complicat să poți să reziști, dar și așa, puteam să rămân în continuare. Până la urmă, am ajuns la o înțelegere.

Fiecare poate să spună ce vrea. Fiecare poate să vorbească liber. Eu întotdeauna am știut să gestionez lucrurile, nu am dat vina pe nimeni. Și asta le cer și lor, să ajute clubul”, a explicat Costel Gâlcă.