Costel Gâlcă, pesimist în privința titlului, după Rapid – U Cluj 1-2: „Cinci puncte sunt foarte multe”

În urma înfrângerii de pe Giulești, împotriva lui U Cluj, Rapid a rămas la cinci puncte în spatele ardelenilor, cu 7 etape rămase de disputat. Mai mult decât atât, Craiova s-ar putea distanța tot la cinci puncte dacă o va învinge pe CFR Cluj luni seară, iar șansele giuleștenilor la campionat s-ar micșora considerabil. Deși era optimist înainte de play-off, Costel Gâlcă (54 de ani) nu mai are aceeași părere după primele trei etape.

Costel Gâlcă și-a pierdut optimismul în ceea ce privește titlul, după Rapid – U Cluj 1-2

Rapid a pierdut un nou meci important pentru titlu, după ce a fost învinsă de formația condusă de Cristiano Bergodi, care s-a distanțat la cinci puncte. Giuleștenii au pierdut ultimele două etape contra echipelor din Cluj, iar meciul din următoarea rundă, împotriva lui FC Argeș, devine unul crucial.

iar Costel Gâlcă este conștient că dacă nu va câștiga, șansele la titlu devin nule. Tocmai din această cauză, antrenorul echipei patronate de Dan Șucu s-a arătat pesimist în ceea ce privește lupta la titlu: „A doua repriză am ieșit de la cabine, am făcut multe tranziții, iar asta a făcut ca ei să intre-n joc și să-și creeze ocazii de gol. Pentru noi era important cum jucam, să avem omogenitate cu cei din teren. Și accidentarea lui Cătălin (n.r. – Vulturar) a influențat destul de mult, am pierdut mijlocul terenului și ne-a fost mult mai greu.

Am pierdut mult prea multe mingi în tranziții, când aveam spații mult mai mari de a ajunge la poarta adversă. (n.r. – se poate câștiga un campionat primind gol meci de meci?) În mod normal nu. Trebuie să fii mai echilibrat și să ai o apărare bună. Acest lucru este important pentru a câștiga un campionat.

Suporterii sunt nemulțumiți. Și eu sunt nemulțumit, și oamenii din tribune, dar am pierdut meciul și trebuie să ne gândim la celălalt. Important este ce urmează. Nu am avut inspirația de care aveam nevoie împotriva celor de la U Cluj. Normal că e greu să câștigi titlul, mai ales dacă nu acumulezi puncte. Din fiecare meci trebuie să scoatem ceva. 5 puncte sunt multe față de primul loc. Pentru noi este greu fără suporteri. Era important să câștigăm acest meci, să le dăm o bucurie, pentru că știam că următorul meci vom juca fără ei”, a spus Costel Gâlcă, la

Scandal la finalul meciului! Suporterii i-au înjurat pe jucători și i-au lovit cu un băț de tobă

Așa cum o spune chiar Costel Gâlcă, suporterii nu au cum să fie mulțumiți în urma jocului prestat în ultima vreme. Acest lucru s-a văzut la finalul partidei, când jucătorii s-au apropiat de peluză pentru a-i saluta pe fani, iar

Unul dintre suporteri a aruncat cu un băț de tobă spre jucători, iar portarul de rezervă al giuleștenilor a fost lovit în cap, moment în care Alex Dobre a făcut semn ca toți jucătorii să părăsească zona. În timp ce fotbaliștii părăseau gazonul, suporterii giuleșteni i-au huiduit și înjurat pe jucători.