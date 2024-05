Costel Gâlcă, planuri pentru noul sezon după Universitatea Craiova – Sepsi 3-2: „Nu sunt de acord cu multe lucruri!””

Costel Gâlcă și-a exprimat nemulțumirea după prima sa experiență ca antrenor în play-off-ul SuperLigii. Antrenorul Universității Craiova nu înțelege de ce echipa sa trebuie să mai joace un meci, cu o echipă din play-out, pentru a ajunge în preliminariile Confernece League.

Costel Gâlcă, nedumerit după ce a încheiat primul play-off ca antrenor al Universității Craiova: „Nu sunt de acord cu multe lucruri”

Oltenii nu sunt încă siguri de prezența în cupele europene. Trebuie să treacă și de câștigătoarea semifinalei barajului de Conference League, care se va disputa între Oțelul Galați și Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

„Era normal să fac schimbări la pauză, echipa nu mergea bine, prima repriză nu puteam să ținem de minge și chiar nu prea am ajuns la poarta adversarului, aveam nevoie de aceste schimbări.

La această echipă au venit mulți antrenori, era normal să existe fluctuații, până se adaptează jucătorii la ceea ce le cerem noi. Este greu în acest moment să fii la un nivel foarte bun. O să încercăm să jucăm mai bine, vom fi mai constanți.

ADVERTISEMENT

Mă gândeam doar la meciul nostru astăzi, era important ca noi să câștigăm, am făcut jumătate de meci bun, dar când stai la mâna altei echipe e greu. Am spus-o de la început, am venit să lupt pentru locul 2, normal că regret mult pentru că n-am putut să obținem acest loc.

Dar cred că au fost și lucruri bune care s-au întâmplat în aceste meciuri la Craiova. Echipa a arătat bine. Sper ca și ceilalți din academie să facă pasul la prima echipă precum Ștefan Bană (n.r. – a înscris primul gol în Superliga pentru Craiova). E un bun exemplu pentru restul jucătorilor din academie.

ADVERTISEMENT

În acest moment mă gândesc doar la echipa mea, să vedem cum putem recupera jucătorii, trebuie să facem un meci bun și să câștigăm la baraj”, a declarat Costel Gâlcă, după Universitatea Craiova – Sepsi 3-2.

Mihai Rotaru, încântat de Costel Gâlcă: „Putem fi campioni!”

Costel Gâlcă are un titlu de campion în SuperLiga, cu FCSB, în anul 2015. Mihai Rotaru e convins că

ADVERTISEMENT

„Eu nu sunt de acord cu multe lucruri, cu înjumătățirea punctelor, e munca unei echipe, la fel și în acest caz, dar regulile sunt reguli”, a conchis antrenorul Universității Craiova.