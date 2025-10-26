Costel Gâlcă, precaut înainte de Rapid – Unirea Slobozia: „Le reamintesc asta!”. Ce jucători revin în echipa giuleștenilor

ADVERTISEMENT

Rapid joacă în etapa a 14-a din SuperLiga pe teren propriu cu Unirea Slobozia. Costel Gâlcă a prefațat partida contra ialomițenilor în cadrul unei conferințe de presă. Ce a transmis tehnicianul și ce a spus despre jucătorii care revin în lot după accidentări.

Ce a spus Costel Gâlcă înainte de Rapid – Unirea Slobozia

Rapid are un sezon foarte bun până acum sub comanda lui Costel Gâlcă. Giuleștenii au pierdut o singură dată în cele 13 etape scurse și se luptă să se mențină în continuare pe podiumul SuperLigii.

ADVERTISEMENT

giuleștenii primesc acum vizita celor de la Unirea Slobozia. Costel Gâlcă le-a transmis public jucătorilor săi să rămână cu picioarele pe pământ și să nu își subestimeze adversarul.

„Ne așteaptă un meci greu, dificil, important, la fel ca toate celelalte. Slobozia e o echipă bună, care aleargă și e organizată. În atac termină foarte rapid acțiunile, trebuie să avem un echilibru defensiv foarte bun și, după aceea, să putem să ne impunem jocul în atac și să avem acea inspirație în fața porții de a marca goluri.

ADVERTISEMENT

E un lucru pozitiv dacă jucătorii mei se gândesc la titlu, dar le reamintesc și lor că suntem la început. Trebuie să avem obiective mărețe, să ne gândim la ele, dar să demonstrăm la fiecare meci”, a spus inițial Costel Gâlcă.

ADVERTISEMENT

Laudele lui Costel Gâlcă pentru ialomițeni. Ce a spus despre Prepeliță, fostul său elev

Unirea Slobozia este una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon. Salvați de la retrogradare în urma barajului, sezonul trecut, ialomițenii au un parcurs bun în actuala stagiune sub comanda lui Andrei Prepeliță, tehnicianul venit în vară care i-a fost elev lui Gâlcă la FCSB.

„Nu m-a surprins Slobozia. De la începutul campionatului au jucat foarte bine. Andrei Prepeliță este un antrenor bun, care o să fie de viitor pentru noi, în România. Are experiență, a jucat la echipe din țară și în afară, le-a adus un plus!”, a spus Costel Gâlcă despre omologul său.

ADVERTISEMENT

Secretul Rapidului. De ce o duce atât de bine, de fapt, echipa din Giulești în acest sezon

Giuleștenii se află într-o situație cu mult mai bună față de aceeași perioadă din sezonul trecut. Echipa are rezultate, prestează un fotbal calitativ, iar parcursul este unul încântător. Gâlcă a spus care este secretul echipei sale.

„De aceea suntem unde suntem, pentru că toți fac un efort foarte mare pentru a câștiga aceste meciuri. Noi am mai vorbit de jucători care să vină, dar în acest moment, și înainte, aveam lista plină. Trebuia să renunțăm la jucători ca să putem aduce alții.

Cine sunt jucătorii de la Rapid care revin în lot după accidentări

Costel Gâlcă a vorbit de asemenea și despre situația jucătorilor care au fost indisponibili din cauza accidentărilor. Când revin fotbaliști precum Andrei Borza, , Hazrollaj sau Ciobotariu.

„Borza a revenit cu noi, se antrenează momentan în sală. Drillon Hazrollaj, deocamdată, nu știm ce va face. Se antrenează și el, dar la un ritm mai scăzut. Cred că Ciobotariu va reveni la meciul de Cupă. Îmi doresc să-l convoc la acel meci”, a spus Gâlcă, la conferința de presă.