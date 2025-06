Costel Gâlcă pregătește deja primele transferuri la Rapid: „Am discutat”

Costel Gâlcă începe deja să gândească strategia de transferuri pentru următorul sezon la Rapid. Antrenorul giuleștenilor s-a arătat mulțumit de ceea ce a găsit la echipă, însă își dorește să mai întărească lotul.

Costel Gâlcă pregătește strategia de transferuri la Rapid: „Avem de pus la punct niște lucruri”

Costel Gâlcă este noul antrenor al Rapidului

iar următorul pe listă este lotul de jucători. Gâlcă este mulțumit de echipa pe care a găsit-o în Giulești, dar este conștient că va avea nevoie de mai multe întăriri

„Este un lot care mai are nevoie de anumite poziții de îmbunătățiri. V-am spus, marea majoritate a jucătorilor sunt aici, tot ce e posibil să vină și jucători noi. Am discutat despre strategia de transferuri, dar mai avem de pus la punct niște lucruri. Vom anunța pe ce poziții avem nevoie.

Doar cu Koljic am mai lucrat și cu Manea la juniorii naționalei. E important să ne apropiem jucătorii, să avem încredere și respectul este foarte important pentru noi. Abia aștept să-i cunosc, le transmit că nu va fi ușor, dar cu siguranță împreună vom reuși.

M-au informat, am văzut ceea ce se face la Ștefănești (n.r. noua bază). E important pentru echipă și va fi un atu pentru club și pentru noi. Întotdeauna mi-a plăcut să am în echipă tineri jucători pentru că e important să vină din club. Și cei care sunt la prima echipă prin ceea ce fac poate să le deschidă drumul celor tineri, să aibă încredere în ei. Cu siguranță vor demonstra și vor fi jucători pentru prima echipă.

(n.r. – despre jucătorii de la Rapid din lotul preliminar România U21) E un lucru foarte bun, trebuie felicitați cei care lucrează la academie, semn că se lucrează foarte bine. E important să le dăm timpul necesar să se integreze la prima echipă”, a spus Costel Gâlcă pentru

Costel Gâlcă, încântat de suporterii Rapidului

Întrebat despre rolul pe care fanii îl au în Giulești, Constantin Gâlcă a răspuns fără să stea pe gânduri: „De câte ori am venit am fost surprins de atmosfera pe care suporterii pot să o facă la un meci. Mă simt ca la un spectacol, e un plus pentru echipă. Primim energie și e important să se vadă la jucători.

Promit că am venit aici să duc Rapidul cât mai sus posibil, cu siguranță că echipa va arăta un joc ofensiv foarte bun, o intensitate în joc și îmi doresc ca ei să fie mândri de ce vor vedea în acest an”, a mai spus noul antrenor din Giulești, conform sursei citate anterior.