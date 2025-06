Costel Gâlcă, prezentat oficial la Rapid, live video de la 13:00! Primele declarații ale noului antrenor din Giulești

Costel Gâlcă, va avea parte de o prezentare deosebită în cadrul unei conferințe de presă, luni, 9 iunie, de la ora 13:00. Află tot ce a spus noul tehnician al giuleștenilor, dar și conducerea clubului, chiar pe site-ul FANATIK.ro.

Conferință specială pentru Constantin Gâlcă la prezentarea oficială la Rapid

Pe data de 3 iunie 2025, Costel Gâlcă semna oficial cu Rapid un contract valabil până în 2027. Revenirea antrenorului român în circuitul din România s-a produs relativ repede, după ce,

Deși stelist în cariera de fotbalist, Gâlcă a acceptat să vină în Giulești și să reclădească echipa care vine după un nou sezon dezamăgitor pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Obiectivul este de a termina pe locurile care duc în Europa”

Într-un filmuleț de prezentare, . Mai exact, fostul component al „Generației de Aur” își dorește să ducă formația de sub Podul Grant în cupele europene, performanță pe care predecesorii săi nu au atins-o.

„Sunt foarte bucuros că am ajuns la acest club de istorie din România și așteptările mele sunt să duc Rapidul cât mai sus. Am fost puțin surprins, dar cu mare drag și cu mare bucurie am venit.

În familie am și rapidiști. Sunt foarte bucuros. Socrul meu îmi povestea mereu de Rapid. Chiar îmi spunea că și-ar dori să ajung într-o bună zi la Rapid.

Atuul principal este clubul în sine. Tot ce înseamnă Rapidul. Obiectivul este de a termina pe locurile care duc în Europa. E important. V-am spus: trebuie să fim ambițioși. Trebuie să dăm maximul la fiecare meci. Trebuie să tindem la mai mult!”, a spus Costel Gâlcă, printre altele, într-un videoclip special realizat de giuleșteni.