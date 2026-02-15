Sport

Costel Gâlcă, pus pe glume după Farul – Rapid 3-1 și în plină criză în Giulești: „Meciul cu Dinamo, unul ușor, ca toate celelalte”

Costel Gâlcă, reacție ironică după Farul - Rapid 3-1! Ce a spus despre meciul cu Dinamo: „Unul ușor, ca toate celelalte”
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.02.2026 | 19:47
Costel Galca pus pe glume dupa Farul Rapid 31 si in plina criza in Giulesti Meciul cu Dinamo unul usor ca toate celelalte
ULTIMA ORĂ
Ce a declarat Costel Gâlcă la finalul meciului Farul - Rapid 3-1. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă a explicat la finalul meciului Farul – Rapid 3-1 care au fost cauzele care au condus la acest eșec suferit de echipa sa la Ovidiu. De asemenea, antrenorul giuleștenilor a vorbit și despre accidentarea lui Marian Aioani și înlocuirea lui cu Iliev.

Costel Gâlcă, reacție ironică despre derby-ul cu Dinamo la finalul meciului Farul – Rapid 3-1

În plus, fostul internațional român a fost întrebat din nou și despre Olimpiu Moruțan și despre poziția în teren pe care el ar trebui folosit. Nu în ultimul rând, întrebat despre meciul cu Dinamo din etapa viitoare, Gâlcă a răspuns ironic și a spus în primă fază că se așteaptă la un meci ușor. Ulterior, a redevenit serios și a punctat că în principiu jocul ar urma să fie unul foarte echilibrat.

ADVERTISEMENT

„Adevărul e că ne-au câștigat multe mingi, pe mingea a doua. Au știut să țină de minge, ne-au prins și prost poziționați. Nu am avut un echilibru defensiv. I-am lăsat de multe ori 1 contra 1 și bineînțeles că au marcat trei goluri. Știam cum joacă, dar e greu când nu ai un marcaj preventiv pe pozițional.

I-am lăsat în multe faze 1 contra 1, au câștigat și mingea a doua. Marcajul preventiv din alte meciuri nu l-am avut la acest meci, mai ales că jucau cu doi atacanți. E greu să te aperi. Cu toate că după aceea am avut ocazii de gol, puteam să marcăm, nu am avut nici acea inspirație în fața porții.

ADVERTISEMENT
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul...
Digi24.ro
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin

(n.r. Despre accidentarea lui Aioani) Deocamdată nu știm cât va sta, dar sper să se recupereze cât mai repede. În fotbal se mai întâmplă, dar a fost faza premergătoare, autul, nu ne-am așezat bine, a ieșit cornerul și acea fază cu Iliev (n.r. penalty-ul).

ADVERTISEMENT
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digisport.ro
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii

E puțin, tot timpul e puțin, ne dorim mult să câștigăm, dar nu e ușor, campionatul este destul de strâns. (n.r. Despre Moruțan, Dobre și Petrila) Bineînțeles că e o soluție să joace toți împreună, depinde și de forma fiecăruia. Depinde de exprimarea lor în teren, e foarte important, să fie toți trei în primul 11 este posibil.

(n.r. Despre suporteri) Sunt supărați, vin după noi, ne susțin în număr mare, e frustrare mare, dezamăgire mare. (n.r. Despre meciul cu Dinamo) Un meci ușor, ca toate celelalte. Sunt meciuri destul de echilibrate, trebuie să ne ridicăm, să putem să abordăm meciul cu Dinamo cum trebuie”, a spus Costel Gâlcă la flash-interviu după Farul – Rapid 3-1. 

ADVERTISEMENT
Szabolcs Kovacs a întrerupt Farul – Rapid în minutul 90 din cauza scandărilor...
Fanatik
Szabolcs Kovacs a întrerupt Farul – Rapid în minutul 90 din cauza scandărilor rasiste! Fanii giuleșteni, injurii la adresa conducerii
SuperLiga, live blog etapa 27. Farul – Rapid 3-1. Giuleștenii, învinși la Ovidiu...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 27. Farul – Rapid 3-1. Giuleștenii, învinși la Ovidiu după o prestație ștearsă. Cum arată clasamentul
Mamadou Thiam nu este în lot pentru Universitatea Craiova – FCSB. Ce s-a...
Fanatik
Mamadou Thiam nu este în lot pentru Universitatea Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu atacantul campioanei. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Un om important din fotbalul românesc i-a scris mesaje jignitoare lui Radu Naum:...
iamsport.ro
Un om important din fotbalul românesc i-a scris mesaje jignitoare lui Radu Naum: 'Recent s-a întâmplat. Există consecințe pentru orice prostie faci!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!