Costel Gâlcă, pus pe glume după Farul – Rapid 3-1 și în plină criză în Giulești: „Meciul cu Dinamo, unul ușor, ca toate celelalte”

Costel Gâlcă a explicat la finalul meciului Farul – Rapid 3-1 care au fost cauzele care au condus la acest eșec suferit de echipa sa la Ovidiu. De asemenea, antrenorul giuleștenilor a vorbit și despre accidentarea lui Marian Aioani și înlocuirea lui cu Iliev.

Costel Gâlcă, reacție ironică despre derby-ul cu Dinamo la finalul meciului Farul – Rapid 3-1

În plus, fostul internațional român a fost întrebat din nou și despre Olimpiu Moruțan și despre poziția în teren pe care el ar trebui folosit. Nu în ultimul rând, întrebat despre meciul cu Dinamo din etapa viitoare, Gâlcă a răspuns ironic și a spus în primă fază că se așteaptă la un meci ușor. Ulterior, a redevenit serios și a punctat că în principiu jocul ar urma să fie unul foarte echilibrat.

„Adevărul e că ne-au câștigat multe mingi, pe mingea a doua. Au știut să țină de minge, ne-au prins și prost poziționați. Nu am avut un echilibru defensiv. I-am lăsat de multe ori 1 contra 1 și bineînțeles că au marcat trei goluri. Știam cum joacă, dar e greu când nu ai un marcaj preventiv pe pozițional.

I-am lăsat în multe faze 1 contra 1, au câștigat și mingea a doua. Marcajul preventiv din alte meciuri nu l-am avut la acest meci, mai ales că jucau cu doi atacanți. E greu să te aperi. Cu toate că după aceea am avut ocazii de gol, puteam să marcăm, nu am avut nici acea inspirație în fața porții.

(n.r. Despre accidentarea lui Aioani) Deocamdată nu știm cât va sta, dar sper să se recupereze cât mai repede. În fotbal se mai întâmplă, dar a fost faza premergătoare, autul, nu ne-am așezat bine, a ieșit cornerul și acea fază cu Iliev (n.r. penalty-ul).

E puțin, tot timpul e puțin, ne dorim mult să câștigăm, dar nu e ușor, campionatul este destul de strâns. (n.r. Despre Moruțan, Dobre și Petrila) Bineînțeles că e o soluție să joace toți împreună, depinde și de forma fiecăruia. Depinde de exprimarea lor în teren, e foarte important, să fie toți trei în primul 11 este posibil.

(n.r. Despre suporteri) Sunt supărați, vin după noi, ne susțin în număr mare, e frustrare mare, dezamăgire mare. (n.r. Despre meciul cu Dinamo) Un meci ușor, ca toate celelalte. Sunt meciuri destul de echilibrate, trebuie să ne ridicăm, să putem să abordăm meciul cu Dinamo cum trebuie”, a spus la flash-interviu după