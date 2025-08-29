Sport

Costel Gâlcă rămâne cu picioarele pe pământ, după Rapid – UTA 2-0: „Avem multe de lucrat”

Rapidul a bifat al cincilea succes din actuala ediție a SuperLigii României. Costel Gâlcă a vorbit despre jocul făcut de echipa sa.
Daniel Işvanca
29.08.2025 | 23:12
Costel Galca ramane cu picioarele pe pamant dupa Rapid UTA 20 Avem multe de lucrat
Costel Gâlcă a tras concluziile după victoria cu 2-0 a Rapidului FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Rapid și UTA au deschis etapa cu numărul opt din SuperLiga României, iar formația antrenată de Costel Gâlcă și-a trecut în cont a cincea victorie din acest sezon. Giuleștenii au controlat disputa și au marcat de două ori, prin Denis Ciobotariu și Alexandru Dobre.

Costel Gâlcă, mesaj pentru Dobre și Borza

Deplasarea în Giulești a consemnat și primul eșec pentru UTA în actuala ediție de campionat. Gruparea pregătită de Adrian Mihalcea nu a avut nicio șansă în fața formației alb-vișinii, care a controlat disputa de la un capăt la celălalt. Alex Dobre a ieșit din nou la rampă și a punctat pentru echipa sa.

Rapid s-a apropiat la doar un singur punct de Universitatea Craiova, care va juca duminică în compania celor de la FC Botoșani. Oltenii vor fi cu siguranță obosiți după duelul epuizant contra turcilor de la Istanbul Bașakșehir, în urma căruia s-au calificat în faza principală a UEFA Conference League.

La finalul partidei, Costel Gâlcă a tras concluziile cu privire la jocul echipei sale și a vorbit și despre convocările sosite la adresa clubului Rapid. Andrei Borza și Alex Dobre au fost chemați la lot de selecționerul Mircea Lucescu, iar antrenorul giuleștenilor a avut un sfat pentru cei doi.

„Trebuie să felicit băieții, au făcut o repriză extraordinară, chiar și a doua. Am stat foarte bine în teren și puteam chiar să mai marcăm. Cel din fază fixă s-a lucrat, știam că au un portar care iese pe toate centrările, Denis a creat un spațiu și a fost un timing foarte bun. Am sus întotdeauna, jucătorii care intră trebuie să aducă un plus, în acest meci, Aioani a adus un plus. A contribuit la multe faze ofensive.

(n. r. penalty Petrila) De la mine nu s-a văzut, el a spus că l-a împins. Avem multe de lucrat, dar e important să menținem acest echilibru defensiv, pentru că avem nevoie de el pentru a avea constanță în atac, pentru a juca mult mai rapid pe zonele laterale și de a ajunge în fața porții cu mai multă claritate”.

Costel Gâlcă: „Să reprezinți echipa națională e mult”

„Am văzut la toată echipa o atitudine foarte bună. Dacă nu făceam un meci bun, era greu să învingem UTA. (n. r. ce sfat are pentru Dobre și Borza) Să reprezinți echipa națională e mult, e important să se integreze în grup, să aducă un plus valoare. Borza e acum jucătorul Rapidului, dacă mâine nu o să mai fie, o să știți.

Am spus că e benefic pentru echipele românești să meargă în cupele europene și sperăm că la anul să profităm și noi de acest lucru”, a declarat Costel Gâlcă la finalul partidei, potrivit Digi Sport.

Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
