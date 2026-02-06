Sport

Costel Gâlcă răspunde criticilor după ce Dobre a fost rezervă în Rapid – Petrolul 1-1: „Trebuie să fie o competiție și să demonstreze”

Costel Gâlcă a răspuns valului de critici după Rapid - Petrolul 1-1. De ce a fost Alex Dobre doar pe bancă și ce spune tehnicianul giuleștenilor despre meciul decisiv cu CFR Cluj din Cupa României.
Iulian Stoica
06.02.2026 | 22:51
Costel Galca raspunde criticilor dupa ce Dobre a fost rezerva in Rapid Petrolul 11 Trebuie sa fie o competitie si sa demonstreze
Costel Gâlcă răspunde criticilor după Rapid - Petrolul 1-1. Sursă foto: sportpictures
Rapid a remizat pe teren propriu în etapa a 26-a din SuperLiga, scor 1-1. Costel Gâlcă i-a surprins pe toți cu primul 11, Alex Dobre fiind doar rezervă. La scurt timp după finalul partidei, antrenorul giuleștenilor și-a explicat decizia.

Costel Gâlcă răspunde criticilor după ce Dobre a fost rezervă în Rapid – Petrolul 1-1

La flash-interviul de după Rapid – Petrolul 1-1, Costel Gâlcă a explicat că echipa sa a avut patru meciuri în ultimele 12 zile, astfel că o parte dintre jucătorii ce au evoluat mai mult aveau nevoie de odihnă, printre care și Alex Dobre. Tehnicianul giuleștenilor susține că elevii săi trebuie să simtă constant concurența, iar în momentul în care aceștia pătrund pe teren trebuie să demonstreze că merită să poarte tricoul ce reprezintă clubul de sub Podul Grant.

„Am spus și înainte de meci că va fi greu. O echipă care stă bine în teren și se apără foarte bine. Bine că am egalat foarte repede, pentru că ar fi fost greu să le dăm gol apoi.

Olimpiu și Paraschiv au nevoie de adaptare, de timp. În ultimele 12 zile am jucat patru meciuri, e foarte greu. Era momentul celorlalți să joace. Trebuie să demonstreze tot timpul că merită să fie la această echipă, că pot să joace în această echipă. Trebuie să fie o competiție între jucători pentru a avea un nivel foarte bun”, a declarat Costel Gâlcă, conform DigiSport.

CFR Cluj – Rapid, meciul sezonului pentru Costel Gâlcă

CFR Cluj – Rapid va avea loc marți, 10 februarie, în etapa 3 din grupele Cupei României. Giuleștenii au nevoie de o victorie pentru a se califica mai departe, iar Costel Gâlcă a transmis că merge în Gruia cu gândul doar la victorie.

„(n.r. – 5 puncte pierdute acasă în ultimele două meciuri) Clujul are o echipă solidă, bine așezată. Clujul ne-a bătut după o fază fixă și un contraatac. Am avut opțiunea de a înscrie noi, nu a fost să fie. Astăzi nu am dus de foarte multe ori mingea la careu. Am avut-o, dar nu am fost clari acolo.

Eu am mai spus, noi trebuie să ne atingem obiectivele și după vom vorbi și despre alte lucruri. Ne dorim să mergem la Cluj să câștigăm, să ne calificăm mai departe. E Cupa României și e importantă pentru noi”, a conchis Costel Gâlcă.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
