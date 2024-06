Internaționalii „alb-albaștrilor” și-au reprezentat țările în pauza competițională, iar Gjoko Zajkov chiar le-a dat emoții suporterilor în Republica Cehă – Macedonia de Nord, scor 2-1. FANATIK a aflat în exclusivitate ce verdict a primit titularul Universității Craiova din partea medicilor după accidentare.

Costel Gâlcă răsuflă ușurat! Titularul Universității Craiova și-a aflat diagnosticul după accidentarea de la națională

și s-au reunit la baza de pregătire „Ilie Balaci” pentru primul antrenament după sfârșitul sezonului trecut. Costel Gâlcă nu s-a putut baza pe internaționalii Nicușor Bancu, Basilio Ndong, Pyry Soiri, Gjoko Zajkov, Juraj Badelj, Denil Maldonado și Anzor Mekvabishvili.

Gjoko Zajkov a început în primul „11” în Republica Cehă – Macedonia de Nord, scor 2-1, fiind un titular de drept și la echipa națională. , chiar la câteva momente după ce Isnik Alimi a reușit să egaleze.

Titularul Universității Craiova a fost nevoit să părăsească dreptunghiul verde după ce Ladislav Krejci l-a lovit. Fundașul cehilor a vrut să lovească mingea cu capul, însă internaționalul a ratat execuția și a aterizat pe Gjoko Zajkov.

Din informațiile FANATIK, Gjoko Zajkov a suferit o contuzie, iar selecționerul Macedoniei de Nord a decis să fie preventiv și să îl înlocuiască pe stoper. Fundașul central a bifat 23 de apariții în tricoul Universității Craiova în sezonul trecut, chiar dacă a fost indisponibil pentru o perioadă lungă de timp.

Gjoko Zajkov, absent de marcă la Universitatea Craiova după o accidentare la națională în 2023

Fundașul central de la Universitatea Craiova a suferit o accidentare horror în tricoul Macedoniei de Nord în sezonul 2023-2024. S-a întâmplat în preliminariile pentru EURO 2024 cu Malta, atunci când a ieșit cu probleme medicale grave.

Gjoko Zajkov a fost supus unei intervenții chirurgicale la nivelul vertebrelor superioare, iar problemele l-au ținut departe de dreptunghiul verde. Stoperul a revenit în SuperLiga abia în 2024, după aproximativ patru luni în care a stat departe de jocurile oficiale.

Gjoko Zajkov, despre experiența din războiul din Ucraina: „Am crezut în Dumnezeu”

Gjoko Zajkov s-a transferat la Universitatea Craiova în ianuarie 2023 de la Vorskla Poltava, iar la acea vreme a povestit experiența din Ucraina. Fundașul „alb-albaștrilor” a vorbit despre momentele stresante din timpul războiului.

„În anul trecut am jucat și în Bulgaria, dar și în campionatul ucrainean. Am fost acolo pe vremea războiului, a fost foarte stresant în fiecare zi. Am stat și într-un oraș cu colegii de la echipă în care nu era război. În fiecare zi era foarte mult stres, când auzeai sirenele…

La fel au fost și momentele în care am jucat în Kiev, au fost momente stresante. Întotdeauna am crezut în Dumnezeu și că ceva trebuie să se întâmple cu mine, indiferent dacă sunt pe stradă sau în război și se va întâmpla, deci am crezut în asta.

Nu am simțit cutremurele din Oltenia, pentru că eram pe terenul de antrenament și nu l-am simțit. Dacă ești într-o clădire poate îl simți, dar pe teren nu l-am simțit. Când eram în Ucraina am văzut meciul cu Zorya Luhansk, iar Craiova a jucat foarte bine pe teren propriu”, spunea Zajkov.