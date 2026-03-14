Costel Gâlcă, reacție după arbitrajul lui Istvan Kovacs în Rapid – Dinamo 3-2. A găsit o greșeală și împotriva echipei sale

Rapid a învins-o pe Dinamo în derby-ul rundei cu numărul unu din Superliga României și a trecut pe primul loc în clasament. Costel Gâlcă, antrenorul echipei de sub Podul Grant, a venit cu zâmbetul pe buze la flash-interviu. Tehnicianul și-a felicitat elevii, însă a transmis că nivelul de concentrare trebuie să rămână la cote maxime până la finalul play-off-ului.

Victorie mare pentru Rapid în derby-ul cu Dinamo! Giuleștenii sunt pe primul loc în Superliga

Partida de pe Giulești dintre Rapid și Dinamo a fost una extrem de spectaculoasă. Am avut parte de cinci goluri, iar giuleștenii s-au impus cu scorul de 3-2, deși au fost conduși în două rânduri. De fiecare dată, formația lui Gâlcă a reușit să revină și să întoarcă rezultatul.

Tensiunea a fost mare la nivelul gazonului. Centralul a validat un gol al giuleștenilor, deși „câinii” au cerut fault, iar pe final Matteo Duțu a fost trimis la vestiare după ce și-a lovit un adversar cu cotul în față.

Prima reacție a lui Costel Gâlcă după Rapid – Dinamo 3-2. Ce spune antrenorul giuleștenilor despre lupta la titlu

Costel Gâlcă a evitat să spună prea multe despre Antrenorul echipei din Giulești a ținut să-și felicite jucătorii pentru atitudinea arătată în derby, însă a subliniat că este nevoie de aceeași concentrare până la finalul play-off-ului din Superliga pentru ca Rapid să poată vorbi despre titlu.

„Ne bucurăm foarte mult. Am câștigat și i-am felicitat pe jucători. Am fost conduși de două ori, dar până la urmă am demonstrat că știm să jucăm și între linii, să punem presiune pe echipa adversă. S-a spus că am jucat mult prea defensiv în ultima perioadă, dar noi ne dorim să câștigăm. Au pus în teren jucători de viteză și au închis mai bine spațiile.

Nu a fost ușor. De două ori ne-au condus și a fost un moment dificil când am luat golul doi. Am intrat montați pe teren, dar am primit rapid gol. A fost un contact acolo (n.r. la golul lui Petrila), dar și la golul nostru a fost un henț la mijlocul terenului.

Ne dorim foarte mult să ne continuăm forma bună. Sunt meciuri foarte strânse. Toate echipele au demonstrat că merită să fie aici și toate au șanse la titlu. Trebuie să primeze atitudinea noastră. Jucătorii au zi liberă și au câștigat-o pe merit. Ne-am bucurat foarte mult cu toții. Mai avem nouă meciuri”, a declarat Costel Gâlcă la flash-interviu, conform