Sport

Costel Gâlcă, reacție după arbitrajul lui Istvan Kovacs în Rapid – Dinamo 3-2. A găsit o greșeală și împotriva echipei sale

Costel Gâlcă a reacționat după Rapid – Dinamo 3-2. Antrenorul giuleștenilor și-a felicitat jucătorii pentru revenirea de două ori pe tabelă și a vorbit despre lupta pentru titlu.
Alex Bodnariu
15.03.2026 | 00:02
Costel Galca reactie dupa arbitrajul lui Istvan Kovacs in Rapid Dinamo 32 A gasit o greseala si impotriva echipei sale
ULTIMA ORĂ
Prima reacție a lui Costel Gâlcă după Rapid - Dinamo 3-2. Ce spune antrenorul giuleștenilor despre lupta la titlu.
ADVERTISEMENT

Rapid a învins-o pe Dinamo în derby-ul rundei cu numărul unu din Superliga României și a trecut pe primul loc în clasament. Costel Gâlcă, antrenorul echipei de sub Podul Grant, a venit cu zâmbetul pe buze la flash-interviu. Tehnicianul și-a felicitat elevii, însă a transmis că nivelul de concentrare trebuie să rămână la cote maxime până la finalul play-off-ului.

Partida de pe Giulești dintre Rapid și Dinamo a fost una extrem de spectaculoasă. Am avut parte de cinci goluri, iar giuleștenii s-au impus cu scorul de 3-2, deși au fost conduși în două rânduri. De fiecare dată, formația lui Gâlcă a reușit să revină și să întoarcă rezultatul.

ADVERTISEMENT

Tensiunea a fost mare la nivelul gazonului. Dinamoviștii s-au plâns de arbitrajul lui Istvan Kovacs. Centralul a validat un gol al giuleștenilor, deși „câinii” au cerut fault, iar pe final Matteo Duțu a fost trimis la vestiare după ce și-a lovit un adversar cu cotul în față.

Prima reacție a lui Costel Gâlcă după Rapid – Dinamo 3-2. Ce spune antrenorul giuleștenilor despre lupta la titlu

Costel Gâlcă a evitat să spună prea multe despre arbitrajul partidei. Antrenorul echipei din Giulești a ținut să-și felicite jucătorii pentru atitudinea arătată în derby, însă a subliniat că este nevoie de aceeași concentrare până la finalul play-off-ului din Superliga pentru ca Rapid să poată vorbi despre titlu.

ADVERTISEMENT
„Ne bucurăm foarte mult. Am câștigat și i-am felicitat pe jucători. Am fost conduși de două ori, dar până la urmă am demonstrat că știm să jucăm și între linii, să punem presiune pe echipa adversă. S-a spus că am jucat mult prea defensiv în ultima perioadă, dar noi ne dorim să câștigăm. Au pus în teren jucători de viteză și au închis mai bine spațiile.

Nu a fost ușor. De două ori ne-au condus și a fost un moment dificil când am luat golul doi. Am intrat montați pe teren, dar am primit rapid gol. A fost un contact acolo (n.r. la golul lui Petrila), dar și la golul nostru a fost un henț la mijlocul terenului.

Ne dorim foarte mult să ne continuăm forma bună. Sunt meciuri foarte strânse. Toate echipele au demonstrat că merită să fie aici și toate au șanse la titlu. Trebuie să primeze atitudinea noastră. Jucătorii au zi liberă și au câștigat-o pe merit. Ne-am bucurat foarte mult cu toții. Mai avem nouă meciuri”, a declarat Costel Gâlcă la flash-interviu, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul conducător din SuperLiga exultă după Rapid - Dinamo: 'Un fleac, i-am ciuruit!...
iamsport.ro
Fostul conducător din SuperLiga exultă după Rapid - Dinamo: 'Un fleac, i-am ciuruit! Mă apuc de șpriț'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!