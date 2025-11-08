Costel Gâlcă, replică pentru Mircea Lucescu după Rapid – FC Argeș 2-0: „A avut jocul cel mai complet”

ADVERTISEMENT

Rapid e pe primul loc în SuperLiga după victoria cu Rapid, scor 2-0. Cu toate acestea, Costel Gâlcă nu s-a abținut și i-a dat replica lui Mircea Lucescu. Selecționerul nu l-a convocat pe Alex Dobre pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino, ultima din preliminariile CM 2026.

Costel Gâlcă, după ce Mircea Lucescu nu l-a convocat pe Alexandru Dobre

Rapid s-a detașat în fruntea clasamentului din SuperLiga. Alb-vișiniii au cu 3 puncte în plus față de fostul lider FC Botoșani. Forma bună a rapidiștilor l-a făcut pe selecționerul Mircea Lucescu să își îndrepte atenția către echipa lui Gâlcă.

„Il Luce” i-a convocat în lotul de 26 pe Claudiu Petrila și pe Marian Aioani, . „Pentru mine, cum l-am văzut din exterior, cred că Dobre a avut jocul cel mai complet din punct de vedere tactic. A jucat mult mai repede, mi-a plăcut foarte mult astăzi.

Sunt deciziile selecționerului și atunci el trebuie să muncească în continuare, să-și aștepte momentul din nou și poate reveni oricând”, a declarat Costel Gâlcă, după Rapid – FC Argeș 2-0.

Alex Dobre e golgheter în SuperLiga

El a ajuns la cota 9 și împarte primul loc cu rivalul de la FCSB Florin Tănase.

„E o echipă de play-off, dificilă, care a câștigat la multe echipe din fruntea clasamentului acasă. Am avut o organizare destul de bună și am știut să profităm de spațiile lăsate.

Bineînțeles că a fost o inspirație în fața porții, deși puteam marca și prin Vulturar. Am făcut un meci foarte bun și felicitări băieților”, a adăugat tehnicianul în vârstă de 53 de ani.

Costel Gâlcă a fost aclamat de fanii Rapidului

La finalul victoriei cu FC Argeș, fanii rapidiști au cântat împreună cu jucătorii și „Le mulțumesc suporterilor, dar e munca tuturor, a jucătorilor, staff-ului, tuturor care sunt în jurul nostru. Toți avem merite.

Deocamdată, suntem pe primul loc, dar mai avem mult. Căutăm cât mai repede să putem pune presiune pe adversari, dar până la urmă important e să câștigăm meciurile și cred că am făcut-o destul de bine până acum”, a conchis Gâlcă.