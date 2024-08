Costel Gâlcă, resemnat după Universitatea Craiova – Rapid 1-1: „De la 1-0 pentru noi, ne-am trezit cu 0-1 pentru ei”

Duelul dintre , marcatorii partidei fiind Braun și Alexandru Mitriță. „Știința”, în urma acestui meci, ajunge la 15 puncte și se situează pe prima poziție, la egalitate de puncte cu U Cluj și Oțelul Galați.

Costel Gâlcă, resemnat după remiza cu Rapid: „De la 1-0 pentru noi, ne-am trezit cu 0-1 pentru ei”

Constantin Gâlcă s-a arătat puțin dezamăgit la finalul partidei, tehnicianul „Știintei” fiind de părere că golul înscris de formația pregătită de Marius Șumudică a venit dintr-o greșeală monumentală a jucătorilor săi.

„Este o echipă cu un antrenor nou. Șumudică cunoaște clubul, cunoaște ceea ce înseamnă Rapidul și sincer mă așteptam la un joc mult mai închis.

De la 1-0 pentru noi, am trecut la 0-1 pentru ei. Așa e fotbalul, dacă faci greșeli și adversarul le speculează, poți să primești gol. Am avut atitudine pe tot parcursul jocului, echipa a jucat bine. Ne-am asociat destul de bine, ne-am creat și ocazii..e păcat că nu am reușit să marcăm mai mult.

Au fost câteva ocazii clare de partea noastră, trebuia să înscriem, dar nu știu ce s-a întâmplat, fiindcă pe asta mă bazam. Le-am spus jucătorilor înainte de meci faptul că o să conteze foarte mult eficiența din fața porții”, a transmis Costel Gâlcă, potrivit .

Tehnicianul Universității Craiova a vorbit și despre situația bizară din începutul meciului, când : „(n.r pe foaia de joc apărea Bană inițial, dar la început a fost Baiaram) A fost doar o greșeală pe foaie”.

Laurențiu Popescu, convocare de urgență la echipa națională

Horațiu Moldovan a anunțat Federația Română de Fotbal că ar prefera să se pregătească cu noua sa echipă, anume Sassuolo, și să nu se prezinte pentru partidele cu Lituania și Kosovo din UEFA Nations League.

în locul lui Moldovan. Selecția tânărului portar a fost comentată de Gâlcă la finalul partidei, antrenorul „Leilor din Bănie” declarând că ar fi preferat ca Popescu să fi rămas la club.

„O să ne rămână foarte puțini jucători (după fotbaliștii convocați la echipa națională). E foarte bine că sunt convocați, dar noi avem nevoie de timp să pregătim jucătorii ca să fie omogeni la următoarele meciuri. Puteam să îi încărcăm mult mai mult pe cei care au lipsit în pregătire. Pe o parte este bine, dar pe cealaltă parte este un dezavantaj.

(n.r cum vezi convocarea lui Popescu la echipa națională) Este o convocare de bun augur. Când un jucător este chemat la echipa națională..sunt foarte mulți și la loturile de juniori, pentru noi este foarte bine, dar cum v-am spus, mi-aș fi dorit să îi am în pauza aceasta”, a completat Costel Gâlcă, conform sursei amintite mai sus.