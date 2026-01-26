Costel Gâlcă s-a convins de Olimpiu Moruțan, după cele 30 de minute jucate în UTA – Rapid 1-2: „Sper să se integreze cât mai repede”

ADVERTISEMENT

UTA a cedat pe teren propriu, scor 1-2, în fața lui Rapid. Elevii lui Costel Gâlcă au bifat a doua victorie consecutivă în SuperLiga și ocupă treapta a 2-a din clasament după 23 de etape. La scurt timp după fluierul final, antrenorul giuleștenilor a oferit primele declarații.

Costel Gâlcă, mulțumit de jucătorii săi după UTA – Rapid 1-2

Rapid a reușit să se impună în deplasarea de la Arad, scor 1-2. Deși UTA a deschis scorul prin Marius Coman, giuleștenii au reușit să puncteze prin Alex Dobre, respectiv Leo Bolgado. La finalul duelului, Costel Gâlcă s-a arătat mulțumit de rezultat. Întrebat despre golul adversarilor, tehnicianul a transmis că acesta a fost întâmplător.

„Am vrut să facem un meci bun, să câștigăm. Știam că e o echipă pretendentă la play-off. Sunt multe echipe din prima parte a clasamentului care nu au reușit să câștige aici. Pe fondul unui joc bun am reușit să ne facem ocazii, să marcăm și să câștigăm.

Golul marcat de ei a fost întâmplător. Am putut să întoarcem rezultatul prin atitudine, iar schimbările au adus un plus. Toți cei care intră trebuie să aducă un plus. Obiectivele nu se ating doar cu un prim 11, ci cu tot lotul.

Sunt meciuri cu intensitate, toată lumea știe acum pentru ce joacă. Au rămas puține partide în sezonul regulat, iar intensitatea crește. Noi ne dorim să rămânem acolo sus”, a declarat Costel Gâlcă, potrivit .

Ce a zis Gâlcă despre debutul lui Moruțan

în actuala perioadă de mercato. iar Costel Gâlcă a dezvăluit că are mare încredere în noua achiziție a clubului.

„Au venit jucători importanți la echipă, aceștia cresc valoarea echipei și a lotului. Putem să ne batem pentru a ne atinge obiectivul. Meciul viitor cu U Cluj e greu, e o echipă bine așezată, cei de acolo au jucători buni, partidele cu cei de jos nu sunt ușoare.

Mi-a plăcut cum a intrat Moruțan, a avut atitudine, se vede că are calitate. Sper să se integreze cât mai repede și să capete minute, pentru că o să ne ajute”, a mai spus Costel Gâlcă.