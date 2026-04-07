Costel Gâlcă, scos la tablă după Rapid – U Cluj 1-2: „Bergodi i-a dat subiectele la pauză! Nu ai cum să pierzi meciul!”

ADVERTISEMENT

De când Cristiano Bergodi (61 de ani) a preluat Universitatea Cluj, ardelenii au devenit una dintre cele mai periculoase echipe ale campionatului, iar fotbalul pe care-l practică este unul extrem de plăcut. Tehnicianul italian și-a demonstrat valoarea și în ultimul meci de campionat, când a făcut o mutare genială, chiar înainte de pauză.

Costel Gâlcă, tras la răspundere pentru înfrângerea din Rapid – U Cluj 1-2

Rapid a condus la pauză cu scorul de 1-0 împotriva Universității Cluj, însă „șepcile roșii” au reușit să întoarcă rezultatul în repriza secundă. Chiar dacă italianul Cristiano Bergodi a fost nevoit să facă schimbări înaintea pauzei, din cauza accidentării lui Alin Chinteș, Costel Gâlcă (53 de ani) tot nu a reușit să găsească o tactică pentru a doua jumătate a meciului, care să-i asigure victoria.

ADVERTISEMENT

Prezenți în studioul FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie și Andrei Vochin : „Eu nu credeam că Rapid va pierde meciul de la 1-0. De-aia ești antrenor, la 1-0 trebuie să schimbi ceva. E echipă puternică, nu poți să te mai duci așa în față. Nu ești antrenor doar să pui primul 11 și să-i antrenezi în timpul săptămânii, trebuie să schimbi și în timpul meciului. Bergodi și Coelho sunt doi antrenori care au adus un plus foarte mare”, a spus Sabin Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

„Antrenorii mari se cunosc la pauză și la schimbări. Bergodi i-a dat subiectele dinainte lui Costel Gâlcă, pentru că schimbările le-a făcut în minutul 44. Ai avut o pauză ca să-ți dai seama cum va juca echipa, cu două vârfuri. Bergodi n-a făcut schimbări post pe post. Hai să zicem că a fost forțat de împrejurări. Cred că mișcările lui Bergodi l-au etichetat ca un antrenor foarte bun, așa cum s-a mai întâmplat în foarte multe meciuri”, a fost analiza făcută de Andrei Vochin.

ADVERTISEMENT

Care a fost mutarea care a adus cele trei puncte pentru U Cluj

Alin Chinteș a suferit o accidentare ce nu i-a permis să continue, după o intrare dură a lui Răzvan Onea. Deoarece nu a avut un jucător U21 pe același post cu tânărul fundaș lateral,

ADVERTISEMENT

Veteranul Universității Cluj a fost vizibil nemulțumit de decizia luată de italian, deși nu făcuse un meci bun în prima jumătate a meciului, însă la final victoria echipei a fost mai importantă: „Dan are personalitate, un caracter bun, el e puțin supărat și dacă îl schimbi în minutul 70. Trebuie să vorbim de echipă în general, nu de un singur jucător, dar Dan e un jucător important pentru noi, chiar și dacă s-a supărat, mai vorbim, mai discutăm cu el. N-am avut niciodată probleme cu el, nici la Craiova, când avea cu 6 ani mai puțin și a fost unul dintre cei mai buni jucători când a dat gol în finala campionatului cu CFR Cluj”, a explicat Cristiano Bergodi la finalul partidei.