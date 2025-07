Costel Gâlcă și-a certat jucătorii după Rapid – CFR Cluj 1-1: „Mă surprinde”. Antrenorul a anunțat o accidentare și un debut

La finalul meciului Rapid – CFR Cluj 1-1, Costel Gâlcă a început la flash-interviu prin a spune că prima repriză a fost una foarte proastă din perspectiva echipei sale.

Costel Gâlcă a scos în evidență greșelile comise de Pașcanu și Ciobotariu la golul lui Postolachi din meciul Rapid – CFR Cluj 1-1

De asemenea, el a punctat și, de asemenea, a sesizat că Denis Ciobotariu s-a ferit să îl atace decisiv pe atacantul ardelenilor în careu înainte ca acesta să finalizeze.

Pe de altă parte, antrenorul echipei din Giulești a anunțat că Elvir Koljic a fost schimbat la puțin timp după ce a reușit să egaleze din cauza unor probleme medicale, resimțite încă de la pauză. În schimb, Gâlcă a informat că în principiu urmează ca Antoine Baroan să debuteze la Rapid cu ocazia următorului meci.

„Mi-aș fi dorit să câștigăm, dar am făcut o primă parte foarte proastă. În a doua repriză am ieșit cu mai mult curaj și am ajuns și la poartă. (n.r. Despre Alexandru Pașcanu la faza golului marcat de Postolachi) A rupt linia, normal nu trebuia să iasă, că aveam superioritate. Mă surprinde, pentru că Postolachi nu e un jucător rapid, poate și din teama de a nu face fault în careu nici Ciobotariu nu a vrut să intre decisiv la el.

Antrenorul a anunțat că Elvir Koljic are din nou probleme medicale, dar și că urmează ca Antoine Baroan să debuteze

(n.r. Despre ieșirea lui Koljic din motive medicale și înlocuirea lui cu Hromada în minutul 63) Mă gândeam de la pauză, dar am zis să îi mai dau minute, poate își revine, șansa noastră e că chiar și-a revenit pentru câteva momente și a marcat și golul, dar după aceea s-a accidentat. (n.r. Despre Dobre) Aveam în minte să îl băgăm vârf de atac, dar nu este poziția lui, trebuie să recunoaștem. A muncit foarte mult, ca toată echipa, a doua repriză a fost foarte bună.

(n.r. Despre conflictul dintre Dobre și Christensen) Au fost niște reproșuri, după aceea s-au calmat, au vorbit, au vorbit și după meci.

E o perioadă așa mai complicată, nu am scăzut ritmul antrenamentelor și se resimt și ei în joc, și căldura bineînțeles că e foarte mare și îi afectează și acest lucru.

Avem nevoie de mai multe lucruri. Jucătorii să își intre în formă, să creeze niște relații de joc, avem nevoie de mai mult timp.

Mă bucur că putem să îl debutăm pe Baroan în meciul care vine, bineînțeles că nu e sută la sută, dar este mult mai bine, o să vedem până în septembrie ce se întâmplă și putem lua alți jucători.

Deocamdată avem, avem foarte mulți mijlocași, atacanți, depinde de ce se întâmplă în meciurile următoare. Dar cred că un mijlocaș de alt tip ne-ar trebui.

(n.r. Despre posibila plecare a lui Keita) Nu știu. E un jucător important pentru noi, și azi a făcut un meci extraordinar, avem nevoie de el.

(n.r. Despre Borza în contextul discuțiilor despre transferul său) Am spus și înainte, el trebuie să dea totul, el este conectat, a arătat azi, a intrat foarte bine. Au făcut-o toți”, a declarat Costel Gâlcă la finalul meciului