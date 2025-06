Costel Gâlcă și-a fixat obiectivul la Rapid: „Sper să-i aduc domnului Șucu o bucurie la finalul sezonului”

Rapid are un nou antrenor! Tehnicianul a susținut prima conferință în calitate de principal al formației giuleștene, în care a vorbit despre obiectivele pe care și le-a propus.

Dan Șucu a bătut palma cu Costel Gâlcă

Giuleștenii au avut parte de încă un sezon în care nu au reușit să se califice în cupele europene Cu el pe bancă, Rapidul a prins biletele pentru play-off, dar a terminat abia pe locul 5.

Locul său este luat de un antrenor cu experiență în Superliga României, Costel Gâlcă, care are trofee câștigate cu echipa rivală, FCSB. Acesta a dat de înțeles că negocierile cu Dan Șucu au decurs foarte bine și a fixat deja un obiectiv.

Costel Gâlcă: „E posibil să vină și jucători noi. Am discutat despre strategia de transferuri”

„Sunt foarte bucuros că am ajuns la acest club de istorie din România și așteptările mele sunt să duc Rapidul cât mai sus. Am fost puțin surprins, dar cu mare drag și cu mare bucurie am venit. În familie am și rapidiști. Sunt foarte bucuros. Socrul meu îmi povestea mereu de Rapid. Chiar îmi spunea că și-ar dori să ajung într-o bună zi la Rapid.

Totul a decurs foarte, foarte repede. Sper să-i aduc și domnului Șucu o bucurie la finalul sezonului. Rapid e un club cu o forță enormă. E o atmosferă impresionantă la meciuri. Rapidul are niște suporteri extraordinari. Te fac să te simți ca la un spectacol. Vor victorii.

Atuul principal este clubul în sine. Tot ce înseamnă Rapidul. Obiectivul este de a termina pe locurile care duc în Europa. E important. V-am spus: trebuie să fim ambițioși. Trebuie să dăm maximul la fiecare meci. Trebuie să tindem la mai mult.

Eu vorbesc mereu despre constanță. Trebuie să menții un ritm de joc. Cred că asta a lipsit Rapidului. Antrenorul care a fost înaintea mea a făcut un efort enorm. A luat echipa de jos și nu a fost posibil să o califice în cupele europene.

Trebuie să facem cu toții un efort uriaș. E un moment mai greu pentru jucători. Îmi doresc să ne adaptăm cât mai repede. Trebuie să începem cu dreptul în toate. Este un lot care mai are nevoie de îmbunătățiri pe anumite poziții. E posibil să vină și jucători noi. Am discutat despre strategia de transferuri. Vom anunța”, a explicat Costel Gâlcă.