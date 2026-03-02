Sport

Costel Gâlcă și-a mustrat elevii după Unirea Slobozia – Rapid 1-2: „Am trăit cu tensiune. Nu e un joc care să-ți dea liniște”

Rapid câștigă cu 2-1 pe terenul celor de la Unirea Slobozia și rămâne în cursa pentru titlu. Costel Gâlcă a analizat prestația giuleștenilor și a vorbit despre greșelile din jocul echipei sale.
Alex Bodnariu
02.03.2026 | 22:10
Costel Gâlcă răsuflă ușurat după Unirea Slobozia - Rapid 1-2. Foto: SportPictures
Rapid s-a impus la limită, cu scorul de 2-1, în fața celor de la Unirea Slobozia și rămâne aproape de Universitatea Craiova, în partea de sus a clasamentului din Superliga României. La finalul partidei, Costel Gâlcă, antrenorul echipei din Giulești, a tras concluziile după un meci cu emoții.

Victorie chinuită pentru Rapid la Slobozia

Rapid nu a făcut cel mai bun meci la Slobozia, însă a reușit să obțină cele trei puncte. Giuleștenii au deschis scorul în prima repriză, prin Daniel Paraschiv, însă au fost surprinși la reluarea jocului. Gazdele au reușit să egaleze după o fază fixă. Până la urmă, însă, jucătorii lui Gâlcă au închis jocul și au plecat acasă cu victoria.

Giuleștenii au avut emoții la Slobozia. Echipa lui Costel Gâlcă a comis mai multe greșeli pe faza de construcție. Mai mult, portarul Rapidului, Marian Aioani, a comis două greșeli mari. Goalkeeperul a ieșit eronat la două centrări, însă a fost iertat de atacul echipei adverse.

Costel Gâlcă răsuflă ușurat după Unirea Slobozia – Rapid 1-2

Costel Gâlcă s-a declarat mulțumit de rezultatul din meciul de la Slobozia și de faptul că Rapid rămâne aproape de Universitatea Craiova, însă recunoaște că încă sunt lucruri de pus la punct în jocul echipei sale. Tehnicianul știe că, în play-off, partidele vor fi mult mai complicate, iar adversarii vor taxa greșelile.

„Am făcut un lucru bun, am marcat primii. Mă așteptam ca echipa adversă să se desfacă mai mult, nu a făcut-o. Mă așteptam să avem spații mult mai mari, dar trebuia să avem o posesie mai bună, să temporizăm mai mult și să ajungem cu claritate la poarta adversă. Am avut ocazii de a mai marca al treilea și al patrulea gol. Au fost două faze când puteau să marcheze. S-a trăit cu tensiune finalul, când nu ai un rezultat confortabil și un joc care să îți dea liniște.

(n.r. Vă îngrijorează Aioani?) Normal, sunt centrări în care putea profita adversarul. Trebuie să fim mai atenți, dar a avut și o intervenție bună. A scos un gol. Ne dorim să arătăm mult mai bine, Craiova este o echipă valoroasă, are jucători buni. Trebuie să facem mai bine faza de atac și de apărare”, a declarat Costel Gâlcă, la flash-interviu, după Unirea Slobozia – Rapid 1-2.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
