Costel Gâlcă, sincer înaintea ultimului meci la Rapid: „Acolo s-a rupt totul!” Ce se va întâmpla după plecarea din Giulești

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă (54 de ani) își va încheia mandatul pe banca Rapidului cu un duel pe teren propriu contra campioanei Universitatea Craiova, care se va disputa luni, de la ora 20:30. La conferința de presă premergătoare meciului, antrenorul a numit momentul în care a început colapsul Rapidului, iar acesta a vorbit și despre posibilitatea de a semna cu o altă echipă din Superliga.

Costel Gâlcă a oferit verdictul cu privire la sezonul Rapidului

Rapid a avut un parcurs pozitiv în sezonul regulat din Superliga și giuleștenii se numărau printre favoritele la titlu în startul play-off-ului, însă echipa s-a prăbușit total în a doua fază a sezonului, având un bilanț teribil: o victorie, două remize și șase eșecuri. Antrenorul Costel Gâlcă e de părere că meciul pierdut în Giulești contra lui U Cluj în etapa a 3-a din play-off a fost cel care a declanșat declinul. „Este ultimul meci, jucăm cu campioana și vrem să îi felicităm pentru că au făcut eventul. Au fost echipa mai constantă și s-a văzut și în rezultate.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă mâine vor juca cei care au evoluat până acum sau o altă echipă, dar pentru noi este important și pentru palmares, nimic mai mult. Ca să spun sincer, ne-am urcat în vârful muntelui și apoi am căzut în prăpastie. Cam așa a fost sezonul și, din punctul meu de vedere, se putea face mai mult. Pentru mine, suporterii noștri meritau mult mai mult și, pe viitor, merită mult mai mult, pentru că vin în număr foarte mare.

Și în deplasări ne-au susținut. Au fost și momente în care au fost frustrați și este normal, logic, dar cred că ei meritau mai mult. De la meciul cu U Cluj s-a rupt totul. Erau probleme și dinainte, dar atunci ne mai peticeam puțin, mai găseam soluții. Nu am avut constanță, chiar dacă am stat acolo sus. Nu am putut să folosim aceiași jucători în mai multe meciuri”, a spus tehnicianul. Acesta ar urma să fie înlocuit pe banca Rapidului de .

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă, mesaj ferm despre viitorul său

Costel Gâlcă a afirmat că ar fi dispus să își continue cariera în România după plecarea de la Rapid: „Cu siguranță aș semna și în Liga 1. Sunt antrenor și vom vedea ce se va întâmpla. Important pentru noi este să câștigăm și să dăm totul. Când a venit presiunea, trebuie să recunoaștem că au fost și multe accidentări, de la începutul sezonului și până acum”.

ADVERTISEMENT

Înainte de ultimul său meci în Giulești ca antrenor al Rapidului, fostul mijlocaș a vorbit în termeni laudativi despre suporteri. „Mi-a rămas atmosfera din Giulești, care este extraordinară. Acolo trăiești fotbalul, iar eu l-am trăit pentru suporteri”, a spus .

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Costel Gâlcă despre lotul convocat de Gică Hagi la națională

Gheorghe Hagi a anunțat lotul pe care se va baza pentru prima sa acțiune după revenirea la naționala României, iar pe listă se află și patru jucători de la Rapid: Andrei Borza, Alexandru Dobre, Marian Aioani și Olimpiu Moruțan. Costel Gâlcă s-a pronunțat cu privire la situația de la națională. „El, ca jucător, a fost cel mai bun fotbalist al nostru din toate timpurile.

Normal că își dorește să transforme echipa națională într-una competitivă. Nu va fi ușor, pentru că nu avem foarte mulți jucători de valoare care să joace constant în campionate puternice”, a afirmat tehnicianul, care a evoluat timp de 7 ani (1993-2000) alături de Gheorghe Hagi la echipa națională.