Costel Gâlcă, sinceritate debordantă după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: „Nu meritam să câștigăm. Bineînțeles că nu mi-a plăcut”

Constantin Gâlcă s-a declarat dezamăgit după ce Rapid a făcut egal cu Universitatea Craiova, 2-2, în urma unui gol al oltenilor venit în ultimele secunde.
Mihai Alecu
02.11.2025 | 23:07
Cum a reacționat Gâlcă după ce Rapid a făcut egal cu Craiova
Confruntarea dintre Universitatea Craiova și Rapid a fost una plină de tensiune și suspans, care a avut un final pe muchie de cuțit.

Ce a spus Constantin Gâlcă după ce Rapid a făcut egal cu Universitatea Craiova

Antrenorul celor de la Rapid spune că nu a fost mulțumit de modul în care elevii săi s-au prezentat, mai ales în prima repriză, și că giuleștenii nu meritau să câștige toate cele 3 puncte puse în joc. Gâlcă a părut supărat și a avertizat că la nivel de puncte echipa stă bine, însă la nivel de exprimare trebuie să existe o îmbunătățire evidentă.

„Am avut 2-1 dar v-am spus, per total, nu cred că meritam să câștigăm. În prima repriză nu mergeam cu intensitate la pressing. Mijlocașii nu stăteau bine, aveam spații pe zonă centrală. Trebuia să stăm cu triunghiul sus. Multe greșeli personale, făcute sub presiune. În fotbal nu poți să prevezi fiecare mișcare. Dinamica jocului te duci în anumite situații.

Suntem bine ca puncte, foarte bine, dar v-am spus, trebuie să creștem din toate punctele de vedere. Dacă vrem să fim, să ne batem sus, la primele locuri, trebuie să arătăm mai mult. Sunt mulțumit de atitudine. Dacă eram mai inteligenți și jucam mai mult în spatele lor. Bineînțeles că la pauză le-am spus că nu mi-a plăcut intensitatea. O să avem perioade dificile și meciuri dificile”, a declarat Constantin Gâlcă.

Rapid visează la titlu. Cum arată clasamentul în SuperLiga

Cele două formații care s-au întâlnit în Bănie sunt văzute ca fiind favorite pentru a câștiga campionatul. Cei de la Rapid termină turul de campionat cu 32 de puncte și în funcție de ce face FC Botoșani, în partida cu Petrolul, poate termina pe primul loc al clasamentului. Giuleștenii au un avans de 5 puncte față de Dinamo și 13 puncte față de FCSB, cele două rivale din București fiind și ele în luptă pentru locurile de play-off.

Pentru cei de la Rapid urmează să joace sâmbăta viitoare, cu FC Argeș, o altă echipă care a avut o prima parte de stagiune foarte bună. Piteștenii au 27 de puncte și vor să răzbune eșecul din tur, când au fost bătuți de giuleșteni cu 2-0, confruntare în care au avut o evoluție foarte bună și au considerat că trebuiau să plece neînvinși acasă.

