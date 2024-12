Costel Gâlcă surprinde după Universitatea Craiova – Sepsi 2-1: „Ne-a fost teamă!”

Universitatea Craiova a obținut 3 puncte extrem de importante în cursa pentru play-off. Costel Gâlcă a oferit o primă reacție la finalul meciului.

Ce a identificat Costel Gâlcă la echipa sa după 2-1 cu Sepsi

Universitatea Craiova a urcat pe locul 4 în Superliga după ce a obținut victoria cu Sepsi. Echipa din Bănie a acumulat astfel 32 de puncte după primele 20 de etape și luptă cu șanse reale la calificarea în play-off.

Deși elevii săi au câștigat partida, Costel Gâlcă nu a fost mulțumit pe deplin la finalul celor 90 de minute. Tehnicianul a evidențiat scăderea de ritm după marcarea primului gol.

„Nu s-au poziționat bine la faza golului primit!”

„Era important să câștigăm astăzi. Am început foarte bine meciul, până am marcat. După a fost un alt meci. Am jucat fără control, golul pe care ni l-au dat a fost după o diagonală. Nici Maldonado, nici Mora nu s-au poziționat bine la faza golului primit.

Ne-a fost teamă să mai ținem de minge. Au venit multe pase greșite și toate au venit în centrul terenului, așa am primit golul. În repriza a doua am avut atitudine, am reușit să marcăm, chiar ne-am mai creat ocazii ca să facem 3-1.

„Următoarele meciuri sunt foarte importante!”

Următoarele meciuri sunt foarte importante, mai ales în Cupă, unde trebuie să câștigăm. Și ultimul meci de la Buzău e important pentru noi.

Baiaram are o calitate foarte bună, atacă destul de bine careul. E important să câștigăm, cât mai mulți jucători să fie la un nivel cât mai bun.”, a spus Costel Gâlcă, conform

Meci decisiv contra FCSB-ului

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci extrem de important. Oltenii vor juca joi, 18 decembrie, în deplasare cu FCSB. Cele două se întâlnesc într-un meci cu o miză foarte importantă,

Mai exact, partida va conta în cadrul ultimei etape din faza grupelor Cupei României. Ambele formații au nevoie de victorie în acest ultim act pentru a se califica în runda următoare.

Clasamentul grupei B:

1. FCSB 6 p.

2. Metalul Buzău 4 p.

3. Petrolul 3 p.

4.Universitatea Craiova 3 p.

5. Dinamo București 1 p.

6. Agricola Borcea 0 p.