Costel Gâlcă, temeri înainte de Farul – Universitatea Craiova: „Rezultatul lor cu Rapid face meciul mai greu pentru noi”

Universitatea Craiova nu se află într-o situație excelentă înaintea partidei cu Farul Constanța. Oltenii au acumulat doar șase puncte în ultimele cinci etape, însă Costel Gâlcă știe cum poate să câștige în fața lui Gică Hagi în deplasarea de la Ovidiu.

Planul lui Costel Gâlcă pentru Farul Constanța – Universitatea Craiova: „Trebuie să ne impunem jocul”

Costel Gâlcă știe că nu o să aibă o misiunea ușoară pe terenul celor de la Farul Constanța. Tehnicianul „juveților” consideră că eșecul categoric înregistrat de elevii lui Gică Hagi cu Rapid București i-a pus cu picioarele pe pământ pe „marinari”.

ADVERTISEMENT

„Ultimul meci al Farului cu Rapid face meciul de la Constanța mult mai greu pentru noi. Echipa arată mult mai bine în ultimul timp din punct de vedere fizic și asta este un plus pentru noi. Sper să găsim spațiile necesare pentru a marca.

Rapid are un lot foarte bun la ora actuală, nu câștigase acasă și asta a făcut ca meciul să fie mult mai dificil pentru Farul Constanța. Au greșit pe construcție și cred că acolo s-a decis meciul. Toate meciurile pe care le-am jucat cu Farul au fost dificile.

ADVERTISEMENT

Sperăm și ne dorim să găsim acel echilibru în echipă și să luăm cele mai bune decizii în fața porții. În ultimul meci am avut ocazii clare și nu am putut să marcăm. Este foarte greu pentru Gică să omogenizeze echipa, sunt multe plecări, vin mulți jucători noi și are nevoie de timp”, a spus Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă: „ Când nu ai rezultate ești sub presiune”

Costel Gâlcă a vorbit și despre presiunea pe care o resimte la Universitatea Craiova. , care au fost vizibil nemulțumiți de ultimele rezultate ale oltenilor din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„Iubește fotbalul, iubește Farul Constanța și cu siguranță va continua. Ne dorim să câștigăm, nimic mai mult. Toți antrenorii sunt sub presiune când nu au rezultate, nu numai eu. Când nu ai rezultate ești sub presiune.

Cred că cel mai important este ce facem împreună cu cei care stăm zi de zi. Nivelul jucătorilor îmi dă încredere pemtru meciurile următoare, arătăm mult mai bine decât înainte. Spectatorii sunt nemulțumiți că în ultimii ani nu s-a câștigat titlul, că nu putem să învingem ultima clasată.

ADVERTISEMENT

Au dreptate până la urmă, dacă avem pretenții la titlu trebuie să câștigăm toate meciurile. Trebuie să mergem să câștigăm, avem nevoie de o victorie. Nu au fost până acum la un nivel fizic foarte bun și încă nu suntem, pentru că au venit jucători după accidentări, i-am băgat să prindă ritm”, a mai spus antrenorul.

Explicații pentru ultimele rezultate ale Universității Craiova: „Echipa va arăta altfel”

„Avem nevoie de timp pentru omogenitate, este ceva normal să avem fluctuații în rezultate. Anul următor echipa va arăta altfel, dar până atunci trebuie să câștigăm meciurile. Farul are o filosofie de ani buni, este o echipă foarte lucrată, cu un antrenor foarte bun.

Și noi arătăm mult mai bine din punct de vedere fizic și numeric, avem jucători. Alibec este un jucător important pentru Farul Constanța, dar noi trebuie să ne impunem jocul nostru. Este important să ajungem în fața porții, pentru mine este importantă echipa mea.

A fost un meci în care ne-au dominat total, puteau să câștige cu 4 sau 5-0. După schimbări s-a întors soartă și chiar puteam să câștigăm. Nu este ușor pentru nimeni, dar motivația trebuie să o găsim în meciuri”, a declarat Costel Gâlcă.