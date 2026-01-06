Costel Gâlcă, ultimele detalii despre transferurile Rapidului. Mutarea pe care o vede „imposibil de realizat”. Video

ADVERTISEMENT

Nevoia de întăriri a celor de la Rapid a fost exprimată public de Constantin Gâlcă la finalul anului 2025, iar acum tehnicianul vorbește despre stadiul în care se află echipa în negocierile pentru transferuri.

Constantin Gâlcă, detalii despre transferurile dorite de Rapid

Aducerea lui Nicolae Stanciu de la Genoa este imposibil de realizat, spune antrenorul, asta . Se pare, însă, că giuleștenii sunt aproape să se întărească în flancul stâng al defensivei.

„Am mai spus, aștept jucători. O să vedem, depinde de ce se întâmplă și la noi și după o să decidem. Atacant, la mijloc, poate și pe părțile laterale, o să vedem. S-a discutat, clubul știe foarte clar ce trebuie. Bineînțeles că tot timpul ne dorim să avem și pe bancă un U21 în acea poziție (n.r. dacă Sălceanu e dorit). Da, e o variantă.

Nu, din punctul meu de vedere, la Joao Paulo nu s-a primit un răspuns concret și ne-am orientat către alți jucători. Dacă îl aducem pe Stanciu, jucător de echipă națională, dar nu cred că o să vină. Ar schimba mult în bine jocul nostru. Nu cred pentru că nu e posibil din punctul meu de vedere, imposibil de realizat.

Are un salariu foarte mare, ar trebui să renunțe la mulți bani. Nu cred că o echipă în România își permite să dea un așa salariu. În general, când aducem jucători nu sunt pentru număr, ci pentru a juca. Avem variante de portar și din România, și din afară”, a spus Constantin Gâlcă.

Ce a spus Gâlcă despre lupta la titlu

Costel Gâlcă a precizat că ierarhia SuperLigii este extrem de echilibrată înainte de reluarea campionatului. Tehnicianul este încrezător că echipa sa va pune mâna pe marele trofeu.

„Bineînțeles că clasamentul este foarte comprimat, sunt puține puncte, mai sunt meciuri de jucat. Bineînțeles că în primul rând ne dorim să ne atingem obiectivul pe care ni l-am propus la începutul campionatului”, a mai spus Gâlcă.

Gâlcă, primele impresii despre Paraschiv, noul transfer al Rapidului

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate . și este încrezător că jucătorul îi va ajuta pe giuleșteni.

„(n.r. Paraschiv) Eu și clubul l-am convins. Și el bineînțeles că vine la un club mare, vine după un timp în care nu a avut continuitate și cu siguranță vrea să demonstreze. E un jucător important pentru noi.

Ne dorim foarte mult să ne ajute și să aibă realizări. Nu a jucat în ultimul timp, dar cu siguranță o să vină cu ambiție și o să demonstreze că va fi important pentru noi și să ne ajute la meciurile pe care le are”, au fost cuvintele lui Gâlcă.

„Întrebați-l pe antrenorul de acolo. Eu am mai spus, când un jucător nu e la prima abatere, nu mai avem ce vorbi. Nu vorbim de calitățile sportive, ci de cele umane”, a concluzionat Gâlcă despre varianta Antoine Baroan la Dinamo.

Daniel Paraschiv a fost prezentat oficial la Rapid

Momentan, singurul transfer pe care cei de la Rapid l-au reușit , atacant care a fost luat sub formă de împrumut de la Real Oviedo. Fostul jucător de la Hermannstadt revine astfel în SuperLiga după aventura din Spania și speră să fie piesa lipsă din formula giuleștenilor.

„Mă bucur că în sfârșit s-a materializat acest transfer. Rapid e un club imens. Țintim sus. Ne dorim cel puțin un trofeu, cred că locurile 1-3 e un obiectiv realist. Să luăm titlul ar fi extraordinar. Trebuie să fim calculați, să o luăm pas cu pas. Trebuie să tratăm totul foarte serios. Obiectivele personale sunt mai puțin importante. Dacă echipa are succes, toți avem. O să mă integrez repede aici, mai ales că am venit în cantonament. Am o anumită experiență și o pot pune în ajutorul echipei”, a spus Paraschiv.