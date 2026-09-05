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Costel Gâlcă, verdict devastator înainte ca „tricolorii” antrenați de Gică Hagi să evolueze în Liga Națiunilor: „La pământ! De unde să iei jucători?”

Costel Gâlcă, fostul antrenor de la FCSB și Rapid, a oferit o concluzie dură cu privire la nivelul fotbalului românesc. Fostul coechipier al lui Gică Hagi de la echipa națională s-a pronunțat și cu privire la campania de Liga Națiunilor.
Bogdan Mariș
05.09.2026 | 10:35
Costel Galca verdict devastator inainte ca tricolorii antrenati de Gica Hagi sa evolueze in Liga Natiunilor La pamant De unde sa iei jucatori
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Costel Gâlcă (54 de ani) a oferit un verdict dur cu privire la situația din fotbalul românesc. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Costel Gâlcă (54 de ani) a realizat o comparație între fotbalul românesc și cel din țările nordice. Fostul mare mijlocaș e de părere că academiile din România nu produc destui jucători pentru SuperLiga, iar acest lucru afectează inclusiv echipa națională. Acesta s-a pronunțat și cu privire la parcursul pe care „tricolorii” antrenați de Gică Hagi îl vor avea în Liga Națiunilor.

Costel Gâlcă, concluzie dură despre fotbalul românesc

Costel Gâlcă a analizat situația fotbalului juvenil din România și a realizat o comparație între situația din țara noastră și ce se întâmplă în Norvegia, țară care a impresionat la Cupa Mondială, având și două reprezentante în faza principală a Champions League (Bodo/Glimt și Viking). „E filozofia lor, Norvegia are 4 echipe în grupe. Două dintre ele în Champions League.

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Jocul are viteză. La noi aud mereu: ce a făcut, a driblat. La noi numai așa e. Înțelegem ca să jucăm repede. Dar trebuie să faci efort. Să dai, să te demarci, să pleci. Ei sunt mai pragmatici. Uite că totuși nu e nimic întâmplător. Că noi nu facem, că noi nu avem bază în fotbalul românesc, ăsta e adevărul. De aia nici nu mai avem la echipa națională. N-avem bază, în afară de câteva cluburi. Să zici că avem 2-3 academii, restul sunt la pământ”, a afirmat tehnicianul, conform prosport.ro. Acesta a activat timp de doi ani (2019 – 2021) în Scandinavia, mai exact la formația daneză Vejle.

Pronosticul lui Costel Gâlcă pentru grupa de Liga Națiunilor

Naționala pregătită de Gică Hagi va întâlni Suedia, Polonia și Bosnia în grupa B4 din sezonul 2026-2027 al UEFA Nations League, iar Costel Gâlcă s-a pronunțat cu privire la poziția pe care o vor ocupa „tricolorii” după disputarea celor 6 etape. „De unde să iei jucători? Hagi întotdeauna a fost optimist, el știe fotbal.

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Știe ce vrea și ăsta e un lucru bun. Să ai încredere, dar nu o să fie ușor. Uitați-vă la grupă, România unde ar fi? Probabil 3-4, acolo. Că dacă te uiți așa la rezultate, cam acolo suntem. La ce am zis, la ce am făcut, aia e! M-aș bucura mult să aibă succes”, a declarat tehnicianul.

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Liber de contract în acest moment, după ce s-a despărțit de Rapid la finalul sezonului precedent, Costel Gâlcă a mai activat în România la FCSB, cu care a cucerit „tripla” internă în sezonul 2014-2015, și la Universitatea Craiova. În străinătate, acesta le-a pregătit pe Espanyol (Spania), Vejle (Danemarca), Radomiak (Polonia), Al Taawoun, Al Fayha și Al Hazem (toate în Arabia Saudită).

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