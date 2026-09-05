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Costel Gâlcă (54 de ani) a realizat o comparație între fotbalul românesc și cel din țările nordice. Fostul mare mijlocaș e de părere că academiile din România nu produc destui jucători pentru SuperLiga, iar acest lucru afectează inclusiv echipa națională. Acesta s-a pronunțat și cu privire la parcursul pe care „tricolorii” antrenați de Gică Hagi îl vor avea în Liga Națiunilor.

Costel Gâlcă, concluzie dură despre fotbalul românesc

Costel Gâlcă a analizat situația fotbalului juvenil din România și a realizat o comparație între situația din țara noastră și ce se întâmplă în Norvegia, țară care a impresionat la Cupa Mondială, având și două reprezentante în faza principală a Champions League (Bodo/Glimt și Viking). „E filozofia lor, Norvegia are 4 echipe în grupe. Două dintre ele în Champions League.

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Jocul are viteză. La noi aud mereu: ce a făcut, a driblat. La noi numai așa e. Înțelegem ca să jucăm repede. Dar trebuie să faci efort. Să dai, să te demarci, să pleci. Ei sunt mai pragmatici. Uite că totuși nu e nimic întâmplător. Că noi nu facem, că noi nu avem bază în fotbalul românesc, ăsta e adevărul. De aia nici nu mai avem la echipa națională. N-avem bază, în afară de câteva cluburi. Să zici că avem 2-3 academii, restul sunt la pământ”, a afirmat tehnicianul, conform . Acesta a activat timp de doi ani (2019 – 2021) în Scandinavia, mai exact la formația daneză Vejle.

Pronosticul lui Costel Gâlcă pentru grupa de Liga Națiunilor

Naționala pregătită de va întâlni Suedia, Polonia și Bosnia în grupa B4 din sezonul 2026-2027 al , iar Costel Gâlcă s-a pronunțat cu privire la poziția pe care o vor ocupa „tricolorii” după disputarea celor 6 etape. „De unde să iei jucători? Hagi întotdeauna a fost optimist, el știe fotbal.

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Știe ce vrea și ăsta e un lucru bun. Să ai încredere, dar nu o să fie ușor. Uitați-vă la grupă, România unde ar fi? Probabil 3-4, acolo. Că dacă te uiți așa la rezultate, cam acolo suntem. La ce am zis, la ce am făcut, aia e! M-aș bucura mult să aibă succes”, a declarat tehnicianul.

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Liber de contract în acest moment, după ce s-a despărțit de Rapid la finalul sezonului precedent, Costel Gâlcă a mai activat în România la FCSB, cu care a cucerit „tripla” internă în sezonul 2014-2015, și la Universitatea Craiova. În străinătate, acesta le-a pregătit pe Espanyol (Spania), Vejle (Danemarca), Radomiak (Polonia), Al Taawoun, Al Fayha și Al Hazem (toate în Arabia Saudită).