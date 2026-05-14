Costel Gâlcă – Victor Angelescu, ruptură totală! Antrenorul Rapidului, atac fără precedent: „Dacă vrei să fii profesionist…”

Rapid are un parcurs dezastruos în play-off-ul din Superliga. Succesul obținut în prima etapă contra celor de la Dinamo, 3-2, a rămas singurul pentru giuleșteni în a doua fază a campionatului, aceștia înregistrând mai apoi 6 eșecuri și o remiză. Vineri, de la ora 20:30, echipa pregătită de Costel Gâlcă (54 de ani) o întâlnește pe FC Argeș la Mioveni și are nevoie de o victorie pentru a mai păstra șanse la o calificare în cupele europene. La conferința de presă premergătoare jocului, tehnicianul i-a oferit o replică președintelui Victor Angelescu (41 de ani).

Ce a declarat Costel Gâlcă înainte de FC Argeș – Rapid

Cu două etape înainte de finalul play-off-ului, Rapid este la 5 puncte în urma rivalei Dinamo, care ocupă locul 4, poziție care va duce la barajul pentru calificarea în Conference League. În acest context, giuleștenii sunt obligați să o învingă pe FC Argeș pentru a mai avea speranțe la acest obiectiv. „Pentru noi e important acest meci, pentru că nu am câștigat de multe etape, nu am arătat bine, iar la ultimul meci de la Cluj nu am reușit să trimitem o minge pe spațiul porții.

Dacă putem lua cele 3 puncte în acest meci, ar fi o ocazie de a prinde mult mai multă încredere, chiar dacă nu am terminat campionatul cum ne așteptam. Pentru mine contează să intrăm să demonstrăm și să putem să câștigăm, pentru că este important. Avem șanse foarte mici să ajungem la baraj, nu am arătat bine în play-off, așa că nu ne rămâne decât să ne gândim să câștigăm acest meci și următorul, dacă se poate”, a afirmat antrenorul Costel Gâlcă la conferința de presă.

Costel Gâlcă i-a răspuns lui Victor Angelescu

După , președintele Rapidului, . Replica tehnicianului a sosit înainte de meciul cu FC Argeș. „Eu sunt dezamăgit de tot ce s-a întâmplat, pentru că eu am spus lucruri, nu le-am spus la conferința de presă, dar în ședințe le-am spus și le știau destul de clar.

Trebuia să luăm niște decizii și să știm să gestionăm mai bine situațiile, nu s-au luat. Nu e vorba de jucători, e vorba de ce s-a făcut până acum. Dacă vrei să fii profesionist și vrei să te bați la cupe europene și campionat, trebuie să iei măsuri indiferent dacă suntem la început sau la sfârșit și nu s-au luat”, a spus antrenorul Rapidului.