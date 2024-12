Costel Gâlcă visează frumos după Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 0-2. „Dorim să câștigăm Cupa României”

Universitatea Craiova a obținut o victorie extrem de importantă în runda a doua din Cupa României Betano.

Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 0-2

Meciul de la Ploiești a fost controlat de echipa din Bănie. Oltenii au intrat bine în meci și, deși nu au avut un număr foarte mare de ocazii, au tranșat partida. Ștefan Bană a deschis scorul în minutul 56, iar Houri a stabilit scorul final cu un șut superb în minutul 87.

După acest rezultat, oltenii rămân cu șanse mari la calificarea în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Universitatea Craiova are 3 puncte, la fel ca Petrolul. Echipa din Bănie va juca cu campioana României în runda următoare, o echipă care ar putea fi deja calificată.

Costel Gâlcă: „Am spus-o și înainte, toți care fac parte din lot au șansa să joace și în Cupă, și în campionat”

La finalul meciului, Costel Gâlcă s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale. s-a bucurat că elevii săi au depășit șocul de la Buzău, atunci când oltenii au fost învinși de divizionara secundă Metalul, cu 0-1.

„Era important pentru noi să câștigăm astăzi, să avem opțiuni pentru a ne califica în Cupa României. A fost un meci destul de greu. Petrolul nu ne-a lăsat să avem destule spații, însă am reușit să câștigăm.

Am fost mai eficienți, am avut un echilibru defensiv mult mai bun față de alte meciuri. Am spus-o și înainte, toți care fac parte din lot au șansa să joace și în Cupă, și în campionat.

Bană a muncit foarte mult, a fost prezent în careu și a reușit să și marcheze. Mă bucur pentru el. Am spus de la început că dorim să câștigăm Cupa României.

Nu vreau să mai vorbim de rezultatul de la Buzău, nu mai vreau să ne uităm înapoi, trebuie doar înainte. Sper să facem un meci perfect în apărare și în weekend, tot cu Petrolul, și să câștigăm cele trei puncte”, a declarat Costel Gâlcă după meciul de la Ploiești.

În weekend, vom avea parte de o reeditare a partidei din Cupa României Betano. Petrolul și Universitatea Craiova se vor întâlni din nou, tot la Ploiești. Oltenii își doresc să repete rezultatul, însă echipa lui Mehmet Topal va intra în meci cu gândul la revanșă.