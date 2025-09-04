Costel Orac, dezvăluiri despre blaturile din fotbalul românesc! Contre cu Sechelariu şi Pinalti: “De acolo mi s-a tras”

a fost întrebat la un moment dat și despre blaturile pe care le făcea echipa din „Ștefan cel Mare” înainte de 1990, mai exact despre celebrele meciuri cu Flacăra Moreni și Victoria București.

Cum a fost nevoit Costel Orac să plece din postura de antrenor la Bacău din cauza unui blat între Dumitru Sechelariu și Gheorghe Ștefan, zis Pinalti

De asemenea, fostul mare fotbalist a povestit cu această ocazie și cum s-a încheiat ulterior foarte rapid aventura sa de antrenor la Bacău din cauza faptului că a refuzat în cele din urmă să îi „servească” pe patronii , decedat în urmă cu ceva timp, și , la un duel contra celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, bineînțeles în condițiile în care cei doi ajunseseră deja la un acord în acest sens. Episodul s-a petrecut undeva la jumătatea anilor ’90.

„(n.r. Cum erau meciurile cu Moreni și Victoria?) Grele, nici noi nu ne simțeam confortabil. Încă aveam echipă bună și nu cred că era nevoie, dar dacă așa se hotăra, îți dai seama, nu aveam ce să facem, mai ales că eram ofițeri.

(n.r. Despre celebrul meci contra Ceahlăului pe vremea când era antrenor la Bacău, câștigat de echipa din Piatra Neamț pe teren propriu cu scorul de 3-1) De acolo mi s-a tras. Imediat după asta, mi se pare că a fost în etapa a treia jocul ăsta de la Piatra Neamț, am acceptat să pierdem jocul de acolo, datorită faptului că îl respectam foarte mult pe Macea, pe Nedelcu (n.r. Mircea Nedelcu, antrenorul de la Ceahlăul la acel moment).

(n.r. Despre faptul că i-a cerut atunci și Sechelariu acest lucru) Da, el a zis întâi să mă hotărăsc eu și să-i spun ce decizie iau. Sigur că îmi lăsase de înțeles, că veniseră și alții pe acolo și am înțeles care era situația. Dar în schimb le-am spus ‘O fac pentru omul ăsta (n.r. Mircea Nedelcu, omul care l-a debutat pe el ca fotbalist, la Dunărea Galați).

„De acolo mi s-a tras!”

Președinte la ei era Chivorchian. Și a venit la mine. Mi-am luat secundul cu mine, ca să-l am martor. A venit la mine în cameră. ‘Costele, hai să stabilim cum facem, vedem minutul, cutare, așa’. ‘Alo, pardon!’. Da, să intre el în cabină să vadă că…

‘Dacă eu i-am spus lui Doru (n.r. Dumitru Sechelariu) că sunt de acord, nu e problema ta și nu o să-ți spun, tu nu ai ce căuta la mine în cabină. Eu, dacă am spus că da, așa se va întâmpla. Eu știu cum să vorbesc cu jucătorii, știu ce am de făcut, o să vorbesc cu căpitanul, e treaba mea. Nu e treaba voastră și cu asta basta!’.

După aia, când am urcat unde erau Doru și persoanele care mai erau pe acolo, au încercat să mă lege și cu alte lucruri și atunci m-am schimbat puțin la față și i-am zis lui Doru: ‘Dorule, tu știi ce am discutat noi, că eu nu suport treburile astea, așa că eu sunt împotrivă’.

Și am mai stat vreo patru etape, au trimis niște arbitraje de m-au curățat și a venit Doru la mine și mi-a spus: ‘Costele, rămânem prieteni, ne strângem mâna. Dacă nu te dau afară, nu avem nicio șansă să scăpăm de retrogradare’. Deși eram pe locul 7 sau 8 la vremea respectivă. Pe termen lung, i-au dat de înțeles că nu are nicio șansă”, a dezvăluit Costel Orac la FANATIK DINAMO.