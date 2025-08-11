Sport

Costel Orac, invitat special la ”Fanatik Dinamo”, marți, 12 august, ora 13:30! Spectacol garantat pentru fanii ”câinilor roșii”

”Fanatik Dinamo” vă invită marți, 12 august 2025, de la ora 13:30, la o nouă ediție specială. Cristi Coste îl va avea ca invitat pe Costel Orac.
11.08.2025
FANATIK Dinamo, emisiunea cu și despre câinii roșii, revine cu o nouă ediție de colecție. Acest produs premium dedicat echipei din Ștefan cel Mare aduce în platou jucători și foste glorii ale clubului, care vorbesc deschis și fără menajamente despre situația formației lui Željko Kopić.

Cristi Coste îl va avea invitat pe 12 august, de la ora 13:30, pe Costel Orac, fostul jucător și antrenor al câinilor roșii. El va vorbi la FANATIK Dinamo despre perioada în care a jucat în Ștefan cel Mare, dar va analiza și situația actuală a echipei.

Costel Orac a petrecut nu mai puțin de 8 sezoane în Groapă și a devenit un adevărat simbol al clubului din Ștefan cel Mare. După retragerea din fotbalul profesionist, a stat un sezon și pe banca echipei secunde a câinilor.

Costel Orac a fost coechipier cu fotbaliști de super-clasă la Dinamo și va scoate de la sertar povești de senzație care vor captiva publicul. El este o apariție destul de rară în spațiul public, dar impresionează la fiecare intervenție.

Cristi Coste și Costel Orac vă invită la o ediție cu totul specială din FANATIK Dinamo. Veți auzi exclusivități de senzație despre trecutul fostului fotbalist și povești din vestiarul formației din Ștefan cel Mare.

Cum poți vedea live emisiunea FANATIK DINAMO

În fiecare zi de marți, începând cu ora 13:30, pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea „Fanatik Dinamo”. Premiera show-ului dedicat câinilor roșii va fi transmisă tot marți, de la ora 17:30, pe platformele Facebook și YouTube.

Suporterii, în special cei ai echipei Dinamo, vor putea urmări materiale exclusive în cadrul emisiunii „Fanatik Dinamo”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru Dinamo, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!

