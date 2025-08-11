e. Acest produs premium dedicat echipei din Ștefan cel Mare aduce în platou jucători și foste glorii ale clubului, care vorbesc deschis și fără menajamente despre situația formației lui Željko Kopić.

Costel Orac, invitat special la ”Fanatik Dinamo”, marți, 12 august, ora 13:30! Spectacol garantat pentru fanii ”câinilor roșii”

Cristi Coste îl va avea invitat pe 12 august, de la ora 13:30, pe Costel Orac, fostul jucător și antrenor al câinilor roșii. El va vorbi la FANATIK Dinamo despre perioada în care a jucat în Ștefan cel Mare, dar va analiza și situația actuală a echipei.

Costel Orac a petrecut nu mai puțin de 8 sezoane în Groapă și a devenit un adevărat simbol al clubului din Ștefan cel Mare. După retragerea din fotbalul profesionist, a stat un sezon și pe banca echipei secunde a câinilor.

și va scoate de la sertar povești de senzație care vor captiva publicul. El este o apariție destul de rară în spațiul public, dar impresionează la fiecare intervenție.

Cristi Coste și Costel Orac vă invită la o ediție cu totul specială din FANATIK Dinamo. Veți auzi exclusivități de senzație despre trecutul fostului fotbalist și povești din vestiarul formației din Ștefan cel Mare.

Cum poți vedea live emisiunea FANATIK DINAMO

În fiecare zi de marți, începând cu ora 13:30, pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea „Fanatik Dinamo”. Premiera show-ului dedicat câinilor roșii va fi transmisă tot marți, de la ora 17:30, pe platformele Facebook și YouTube.

