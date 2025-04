că își dorește să aducă nu mai puțin de 10-12 jucători în stagiunea ce urmează. Costel Orac a vorbit despre strategia lui Dinamo din sezonul viitor.

Costel Orac nu crede în strategia șefilor de la Dinamo: „Asta nu e politică bună pentru un club care vrea să revină unde a fost odată”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Costel Orac a transmis că la Dinamo ar trebui să fie promovați jucători din propria academie, iar dacă acest lucru nu este posibil, clubul ar trebui să mizeze pe fotbaliști tineri români. Fostul atacant susține că actuala strategie nu este cea mai bună, pentru că timpul nu este de partea „câinilor”. .

„Aici nu aș vrea să mă pronunț, anume despre strategia lui Dinamo. Mi-am mai dat și în trecut cu părerea eu și alți colegi din generație iar lucrurile au cunoscut cu totul o altă interpretare.

Nu neapărat că am supărat, pentru că nu se pune problema de supărare. Ei fiind în interior, fiind zi de zi cu jucătorii, știu lucrurile mult mai detaliat. Chiar am fost întrebat despre faptul că se accidentează mereu Politic și restul jucătorilor… Pe astea nu am de unde să le știu, dânșii le știu. Nici jucătorii nu știu.

„Jucătorii din propria pepinieră nu prea există”

Logic așa ar fi, să se promoveze jucători din academie. E o mare problemă, anume că jucătorii din propria pepinieră nu prea există. E altceva să aduci jucători tineri și sunt de acord cu Ioan Andone aici. Eu aș spune să nu aducă doar jucători tineri ci și jucători de-ai noștri, români. Cu ceilalți dacă îi aduci nu știi dacă dau randament, dacă se adaptează.

Am văzut declarația lui Nicolescu, că au în proiect ca în această vară să aducă 10-12 jucători. Depinde care sunt țintele lor, dacă acei jucători au fost urmăriți cum trebuie și dacă se știe ce calități au. Mai contează și dacă acei jucători pot face față la ce își propun pentru anul viitor. Dacă aduci jucători tineri nu poți să îți propui un obiectiv imediat… E nevoie totuși de timp.

Așa ar fi corect să fie abordate lucrurile. Dacă aduci jucători și după un an de zile te trezești că îți pleacă, te trezești cu un gol și vezi că nici de pe bancă nu ai posibilitatea să intervii cu unul apropiat de același nivel și atunci practic ai investit, dar nu e ceea ce ți-ai propus prin obiectivul stabilit. Eu sper să fie inspirați, inclusiv Kopic.

„Antrenorul trebuie ajutat să-și facă treaba”

(n.r. – Kopic e cel mai mare atuu al lui Dinamo în acest moment?) Nu aș spune cel mai mare! Anul trecut, când era la retrogradare, toată lumea spunea că trebuie dat afară. După părerea mea, ca să îți atingi un obiectiv propus, antrenorul trebuie lăsat să își facă treaba. Nu trebuie lăsat, trebuie ajutat să-și facă treaba și să aibă continuitate. După părerea mea, asta nu e o politică bună care încearcă să-și regăsească poziția unde a fost cândva.

Eu zic că Dinamo are în continuare nevoie de Selmani și Homawoo. Nu știu dacă Abdallah, care nu a mai jucat în ultima perioadă. Chiar dacă a jucat, nu a mai jucat la nivelul la care ar fi trebuit. În ceea ce îl privește pe Homawoo, e problema că nu-și prea mai dorește să rămână. În general, ca principiu, nu e bine să forțezi mâna unui jucător care nu își mai dorește să rămână. Lucrurile nu decurg în acel moment cum trebuie nici pentru jucător, nici pentru club și practic nu câștigă nimeni nimic.

Dacă ar fi după mine, eu aș merge în continuare pe mâna lui Homawoo și a lui Selmani. Cei 10-12 jucători care vor veni trebui să facă față la cerințele și la obiectivele pe care le-a anunțat clubul pentru următoarii ani. Trebuie să fie jucători tineri, de perspectivă, și contează foarte mult rolul antrenorului care trebuie să-i adapteze cât mai rapid”, a declarat Costel Orac la FANATIK SUPERLIGA.