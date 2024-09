Costel Pantilimon (37 de ani), fostul portar al echipei naționale a României și al lui Manchester City, și-a terminat cariera cu un proces internațional foarte complicat.

Costel Pantilimon a câștigat 200.000 de euro la TAS. Contractul secret cu o adversară a FCSB din Europa League

, după un litigiu financiar la FIFA cu turcii de la Denizlispor, în care a fost implicat și clubul elen Olympiacos Pireu, adversara FCSB din Europa League.

ADVERTISEMENT

Fostul goalkeeper a solicitat clubului Denizlispor despăgubiri de aproape un milion de euro, mai exact 948.890 de euro, considerând că turcii nu au respectat contractul. În primă fază, Costel Pantilimon a ieșit pierzător din acest proces.

Camera de Soluționare a Litigiilor din cadrul FIFA a decis că portarul român a fost cel care a încălcat contractul și trebuie să plătească clubului Denizlispor despăgubiri în valoare de 402.550 de euro. Nu singur, în solidar cu Olympiacos Pireu, club pe la care Costel Pantilimon a trec doar prin acte, între mutarea de la Nottingham Forest la Denizlispor. Forul mondial i-a dat câștig de cauză lui Costel Pantilimon doar pentru 100.444 de euro din cei aproape 950.000 de euro reclamați.

ADVERTISEMENT

Reacția lui Costel Pantilimon: ”Am câștigat la TAS. Denizlispor trebuie să-mi plătească 200.000 de euro”

Contactat de FANATIK, Costel Pantilimon a precizat că a atacat la TAS decizia FIFA și că a câștigat procesul și trebuie să primească 200.000 de euro de la Denizlispor.

”Nu trebuie să le plătesc nimic celor de la Denizlispor. După decizia de la FIFA am făcut apel la TAS, iar agentul meu m-a anunțat pe 15 august că am câștigat. Denizlispor trebuie să-mi dea 200.000 de euro, când mai aveam de primit până finalul primului an de contract. Comparativ cu ceilalți colegi, eu mai primisem ceva bani. Mai primisem o anumită sumă și de la Olympiacos.

ADVERTISEMENT

A fost un caz mai complicat pentru că mai era implicată și Olympiacos. Cei de la Denizlispor nu aveau niciun argument. Nu știu cine i-a sfătuit să mă reclame și ei la FIFA. Ei au spus că am plecat de capul meu de la echipă, ceea ce era total eronat. Noi am făcut toate demersurile legale. Chiar am așteptat mai mult să-mi plătească restanțele, dar n-am avut nicio șansă de izbândă. A fost o păcăleală!

Problema este că Denizlispor se confruntă cu mari probleme financiare, a retrogradat în liga a treia. La TAS nu s-a mai prezentat nimeni din partea lor, au lăsat-o așa. Sunt mai mulți jucători și antrenori care au de primit bani”, a explicat Costel pantilimon pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Contractul secret semnat de Costel Pantilimon cu Olympiacos: 750 de euro salariu, plus o plată fixă de 579.000 de euro

FANATIK a intrat în posesia motivării deciziei FIFA. Din documentul respectiv reiese că după Costel Pantilimon a trecut prin acte pe la Olympiacos Pireu și după aceea a ajuns la Denizlispor. O inginerie secretă, ieșită la iveală o dată cu acest caz. Tricolorul nu a fost legitimat nicio zi la ”Oly”, dar a semnat un contract cu gruparea din Atena, controlată tot de proprietarul lui Nottingham Forest, grecul Evangelos Marinakis.

În motivarea FIFA se arată că la data de 28 august 2020 Costel Pantilimon și Olympiacos au încheiat un contract de muncă valabil până la 30 iunie 2022. Conform înțelegerii, ”Panti” urma să primească un salariu lunar net de 750 de euro!, plus o plată fixă de 579.000 de euro net, plătibilă în opt rate, după cum urmează:

97.375 EUR net la 15 octombrie 2020;

97.375 EUR net la 15 ianuarie 2021;

97.375 EUR net la 15 aprilie 2021;

97.375 EUR net la 15 iunie 2021;

47.375 EUR net la 15 octombrie 2021;

47.375 EUR net la 15 ianuarie 2022;

47.375 EUR net la 15 aprilie 2022;

47.375 EUR net la 15 octombrie 2022.

Acord privat pentru împrumutul la Denizlispor

Pe 29 august 2020, a doua zi după parafarea contractului, Pantilimon și Olympiacos au încheiat separat un acord privat prin care și-au stabilit drepturile și obligațiile părților în cazul în care jucătorul ar fi împrumutat ulterior la clubul turc, Denizlispor.

Potrivit FIFA, portarul român a fost de acord ca pe timpul împrumutului la Denizlispor să renunțe la toate sumele, bonusurile și beneficiile suplimentare stipulate și convenite în contractul de muncă parafat cu Olympiacos.

În schimb, ”Panti” urma să primească de la ”Oly” 200.000 de euro dacă turcii exercitau opțiunea de transfer permanent. Pantilimon, Olympiacos și Denizlispor au bătut palma pe 4 septembrie 2020, iar portarul a fost transferat gratuit sub formă de împrumut temporar pentru un sezon, până la 31 iunie 2021. Clubul din Turcia îl putea transfera definitiv pe Costel Pantilimon în orice moment pe durata împrumutului, fără să plătească vreo sumă lui Olympiacos.

Contractul lui Costel Pantilimon cu Denizlispor: salariu anual de 550.000 de euro

Conform înțelegerii, după ce a apărat în cinci meciuri oficiale goalkeeperul român a devenit automat jucătorul definitiv al lui Denizlispor, iar angajamentul s-a prelungit obligatoriu încă un sezon, 2021-2022. În baza contractului de muncă încheiat cu Pantilimon, Denizlispor s-a angajat să-i plătească portarului un salariu de 550.000 de euro net atât pentru sezonul 2020-2021, cât și pentru 2021-2022, în câte 10 tranșe lunare, până la 31 mai:

90.000 EUR net la data semnării, 4 septembrie 2020 (la 31 august 2021);

60.000 EUR net la 30 septembrie 2020 (30 septembrie 2021);

50.000 EUR net la 30 octombrie 2020 (30 octombrie 2021);

50.000 EUR net la 30 noiembrie 2020 (30 noiembrie 2021);

50.000 EUR net la 31 decembrie 2020 (31 decembrie 2021);

50.000 EUR net la 31 ianuarie 2021 (31 ianuarie 2022);

50.000 EUR net la 28 februarie 2021 (28 februarie 2022);

50.000 EUR net la 31 martie 2021 (31 martie 2022);

50.000 EUR net la 30 aprilie 2021 (30 aprilie 2022);

50.000 EUR net la 31 mai 2021 (31 mai 2022).

Bonusurile pe care le avea Costel Pantilimon la Denizlispor

Contractul lui Pantilimon cu Denizlispor mai stipula bonusuri de performanță și alte beneficii:

100.000 de euro – Dacă echipa se clasează printre primele 1-3 echipe la finalul sezonului.

50.000 de euro – Dacă echipa se clasează printre primele 4-6 echipe la finalul sezonului.

1.500 de euro – Bonusul pentru un meci fără gol primit.

Clubul va furniza jucătorului, la cererea acestuia și pe cheltuiala clubului, 4 (patru) bilete de întoarcere la clasa business în Europa.

Clubul va asigura jucătorului o locuință adecvată în valoare de până la 1.500 EUR pe lună (excluzând cheltuielile pentru electricitate/gaz/apă/alte cheltuieli) cu mobilier de bază. Toate cheltuielile de utilitate vor fi plătite de jucător.

Clubul va pune la dispoziția jucătorului o mașină (excluzând combustibilul/amenzi de trafic/accidente din vina jucătorului/alte cheltuieli). Toate cheltuielile de utilitate vor fi plătite de jucător.

Dacă clubul decide să plătească un bonus/premiu colectiv pentru întreaga echipă A, jucătorul are de asemenea dreptul să primească aceste bonusuri/premii, fără a prejudicia sumele datorate jucătorului conform articolelor stabilite în prezentul contract.

Litigiul dintre Costel Pantilimon și Denizlispor a pornit de la restanțe de 57.500 de euro

Costel Pantilimon și Denizlispor au intrat în litigiu la finalul lunii martie 2021, când portarul român a solicitat plata unor restanțe financiare în valoare de 58.220 de euro. Mai exact salariul pe luna februarie 2021, plus bonusuri.

”Pe 29 martie 2021, jucătorul a notificat clubul Denizlispor cu privire la rezilierea contractului de muncă din cauza restanțelor de plată. Adică 50.000 euro ca salariu restant, plus 3.000 euro și 45.000 lire turcești ca bonusuri restante (n.r. 5.220 euro). O copie a notificării de reziliere a fost trimisă către TFF (Federația Turcă de Fotbal)”, se arată în motivarea FIFA.

Cu o lună înainte, pe 1 februarie 2021, se arată în descrierea cazului, Pantilimon notificase clubul Denizlispor, printr-un act notarial, pentru neplata sumei de 100.000 de euro, corespunzătoare salariilor sale pentru lunile decembrie 2020 și ianuarie 2021. El a acordat clubului un termen de 30 de zile pentru a face plata, amenințând cu rezilierea contractului de muncă.

Turcii l-a trimis pe Pantilimon să se antreneze cu juniorii

Ulterior, pe 4 martie 2021, Denizlispor i-a plătit lui Pantilimon suma de 100.000 de euro, dar l-a anunțat că a fost scos din lotul primei echipe și trimis să se antreneze cu juniorii U19. În raportul FIFA se menționează faptul că Denizlispor i-a transmis decizia printr-o scrisoare, cu următorul conținut, printre altele:

”Din cauza lipsei tale de concentrare, a performanțelor scăzute la antrenamente și meciuri, în conformitate cu opinia Consiliului nostru de Administrație, s-a decis ca vei continua să lucrezi cu echipa U-19 a clubului nostru și individual, pentru o perioadă temporară, în intervalul de timp care va fi stabilit, până când deficiențele specificate vor fi eliminate. Programul tău de antrenament va fi trimis de club la adresa ta de e-mail indicată în contract și prin WhatsApp”.

Olympiacos l-a înregistrat provizoriu pe Costel Pantilimon în iulie 2021

Tensiunile au escaladat, iar în dispută au intervenit cei de Olympiacos Pireu, clubul care îl împrumutase pe Costel Pantilimon la Denizlispor pe 28 august 2020. Pe 9 iulie 2021, multipla campioană a Greciei l-a înregistrat provizoriu pe goalkeeperul român la Olympiacos, fără a avea însă Certificatul Internațional de Transfer (ITC) de la Federația Turcă de Fotbal, care nu a răspuns în termen de 7 zile la solicitarea Federației Elenă de Fotbal.

Cum a judecat FIFA cazul Pantilimon – Denizlispor – Olympiacos

”Costel Fane Pantilimon, trebuie să plătească reclamantului / contrareclamantului, Denizlispor Külübu Dernegi, suma de 402.550,40 EUR ca despăgubire pentru încălcarea contractului, plus o dobândă de 5% pe an începând cu 30 noiembrie 2021 până la data plății efective.

Parte intervenientă, Olympiacos F.C., este responsabilă solidar pentru plata despăgubirii menționate anterior.

Denizlispor Külübu Dernegi trebuie să plătească lui Costel Fane Pantilimon următoarele sume:

– 670 EUR ca remunerație restantă;

– 50.000 EUR ca remunerație restantă, plus o dobândă de 5% pe an începând cu 1 martie 2021 până la data plății efective;

– 46.774,19 EUR ca remunerație restantă, plus o dobândă de 5% pe an începând cu 29 martie 2021 până la data plății efective; și

– 3.000 EUR ca remunerație restantă, plus o dobândă de 5% pe an începând cu 29 martie 2021 până la data plății efective.