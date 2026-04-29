Costel Pantilimon dă lovitura în afaceri. Domeniul profitabil în care a băgat banii fostul portar de la City: ”Este ca un stadion mic”

Retras din activitatea competițională în urmă cu o jumătate de deceniu, Costel Pantilimon dă o nouă lovitură în afaceri. Domeniul profitabil în care a băgat banii fostul portar de la Manchester City.
Adrian Baciu
29.04.2026 | 08:15
Costel Pantilimon, investiție spectaculoasă în Capitală. Unde și-a băgat banii fostul portar de la City. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
Costel Pantilimon, 39 de ani, a fost unul dintre jucătorii români de fotbal care au evoluat la cel mai înalt nivel. Acesta a fost legitimat mai mulți ani la granzii din Premier League, Manchester City. Uriașul portar are, alături de ”cetățeni”, și trofee importante. După retragerea din activitate, ”Panti” s-a reorientat. Ce lovituri importante a dat acesta în afaceri.

Costel Pantilimon s-a despărțit în 2021 de turcii de la Denizlispor. De atunci, fostul portar de la Manchester City și al echipei naționale nu a mai vreo intenție de a reveni pe teren. Până în 2024, ”Panti” a ocupat postul de manager general la gruparea ASU Politehnica Timișoara. După ce a plecat de pe Bega, fostul sportiv s-a reorientat.

La ora actuală, Pantilimon este o prezență constantă la emisiunile sportive. În paralel, acesta are timp și de afaceri. Uriașul care a apărat poarta lui Manchester City a făcut pasul către zona investițiilor imobiliare. El a optat, recent, către un proiect în nordul Capitalei. Mai exact, Pantilimon a achiziționat un apartament în cadrul ansamblului BHB Avenue, dezvoltat de BHB Properties.

Fostul portar și-a motivat alegerea făcută. Spune că s-a orientat către acest business în principal pentru confort și pentru accesul urșor la facilități. Potrivit informațiilor oferite de site-ul Imobiliare.ro, ansamblul include apartamente high-end și o serie de facilități dedicate rezidenților, precum piscină interioară, o grădină urbană cu zone de relaxare și spații de networking, saună, jacuzzi și servicii concierge disponibile 24/7.

Dacă ar fi să descriu locul acesta, aș spune că este ca un stadion mic, cochet, cu toate facilitățile posibile și foarte mult stil. Mi se pare că rafinamentul de care dă dovadă BHB își are locul acolo sus, între marii competitori”, spune Pantilimon. ”La un moment dat, nu mai alegi locuri. Alegi standarde. Pentru mine, a contat foarte mult ideea de confort și faptul că ai totul la îndemână, fără compromisuri”, mai explică fostul portar.

În ce afacere bănoasă a mai investit fostul portar de la Manchester City

Costel Pantilimon nu este la prima mișcare în zona afacerilor. Înainte de a face pasul către zona imobiliară, fostul portar și-a deschis o afacere cu produse naturiste la Iași, despre care a vorbit cu mândrie în repetate rânduri. ”Un business pe care ar trebui să îl promovez mult mai mult. Sunt niște produse naturiste pe care le folosim în momentul de față.

Un produs este pentru imunitate. Le producem noi! Eu și un asociat de-ai mei. Avem o fabrică. Cel pentru imunitate este un supliment alimentar bazat doar pe miere de albine, piper, curcuma, lucruri numai sănătoase, în timp foarte puternice”, spunea Pantilimon într-un interviu acordat în toamna anului trecut.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
