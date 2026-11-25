ADVERTISEMENT

Costel Pantilimon a oferit un interviu pentru FANATIK după ce fosta sa echipă din perioada 2016–2018.

Costel Pantilimon e gata să-l ajute pe Edi Iordănescu la Watford

Costel Pantilimon a oferit o imagine de ansamblu asupra Fostul președinte al lui Poli Timișoara consideră că aceasta este o mare șansă pentru fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

Costel, e o veste bună venirea lui Edi Iordănescu la Watford, nu?

– E foarte bine pentru fotbalul românesc că un antrenor român intră într-un cerc atât de exclusivist, cu acces foarte limitat. Nu contează poziția clubului în clasament, pentru că are toate condițiile, doar că după retrogradarea din Premier League nu s-a mai investit la fel de mult și s-a schimbat strategia.

Costel Pantilimon, numai cuvinte de laudă la adresa patronului lui Watford

Îl cunoști pe patronul echipei?

– Da, sigur. E o familie foarte implicată în fenomen, care cunoaște foarte bine ce înseamnă jucătorii, performanța, profitul și așa mai departe. Sunt de o viață în fotbal și Edi sigur realizează că sunt niște oameni cu care poți discuta fotbal.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu o să aibă mână liberă la Watford?

– Iordănescu va fi un manager care va lucra îndeaproape cu un director sportiv și cu patronul. Toată lumea știe fotbal acolo în măsura în care știe și business, plus că se preocupă foarte mult de fiecare jucător în parte.

ADVERTISEMENT

Costel Pantilimon e convins că Edi Iordănescu ia în calcul să aducă jucători români la Watford

Te-a surprins alegerea celor de la Watford?

– Da, e foarte greu să intri în fotbalul englez, mai ales ca antrenor român, pentru că nu avem foarte mulți tehnicieni titrați sau cu cine știe ce CV în Europa, în afară de Mircea Lucescu, Mircea Rednic, Cosmin Olăroiu, Cosmin Contra sau Loți Bölöni. Mai ales că Edi Iordănescu e un antrenor tânăr, a contat enorm parcursul de la Campionatul European și faptul că a venit cu o altă mentalitate. A gestionat excelent situația ca selecționer.

ADVERTISEMENT

Crezi că e posibil să vedem jucători români la Watford?

– Au mai fost jucători români acolo și nu e exclus, mai ales că ei au o bază de selecție destul de largă. Sunt atenți la campionatele cotate mai slab și întotdeauna au fost obișnuiți să facă investiții inteligente: să nu plătească foarte mult pe jucători, să ia tot ce e talentat și promițător, iar ulterior să îi vândă.

Costel Pantilimon e gata să îi dea o mână de ajutor lui Edi Iordănescu

Poate Edi Iordănescu să o salveze pe Watford de la retrogradare?

– Ăsta e primul obiectiv și clar este realizabil, chiar dacă este o provocare destul de mare și presiunea e uriașă. Are toate calitățile necesare. Watford are o colaborare directă și cu Udinese, de unde mai poate aduce jucători – și asta e o variantă. Cred că și-a făcut o analiză, iar dacă are nevoie de ajutor, mă poate contacta oricând, pentru că sunt dornic să îl ajut.

ADVERTISEMENT

Ai accepta să vii acolo ca antrenor cu portarii sau în altă funcție?

– Nu știu, partea tehnică nu am luat-o niciodată în considerare. E un antrenor român care are oportunitatea să fie într-o ligă selectă, îl susțin și îi doresc multă baftă. Chiar mi-ar plăcea să merg la un meci, să văd și eu un antrenor român într-un campionat puternic. Sunt dispus să îl ajut cu informații, cu orice. Acum vor fi foarte mulți ochi pe el.

Costel Pantilimon, despre șansele ca Watford să revină cu Edi Iordănescu în Premier League

Tu cum te-ai simțit la Watford?

– Foarte bine! Chiar n-am avut nicio problemă. Am fost doi ani sub contract cu ei și am fost împrumutat la Deportivo La Coruña și Nottingham Forest. Suporterii susțin clubul indiferent cine e pe bancă, iar visul lor e ca Watford să revină în Premier League. E un orășel mic, dar are o tradiție interesantă. A trecut pe-acolo și Gianfranco Zola, plus că au o istorie frumoasă în Anglia.

Îi poate readuce Edi Iordănescu în Premier League?

– Entuziasmul este mare, însă nu știu care sunt realitățile de acolo. Financiar nu cred că se pune problema, ci doar cât vor să investească. Mereu au fost echilibrați și nu au vrut niciodată să cheltuie mai mult decât pot produce. În Premier League eram în primele 12 echipe la nivelul salariilor.