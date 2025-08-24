News

Costi, Emilia şi alţi doi tineri români au murit într-un accident cumplit în Germania. Familiile cer sprijin pentru repatriere

Tragedie pe un drum din Kassel. Două cupluri de români au murit, iar rudele încearcă să strângă bani pentru -ai aduce acasă.
Daniel Spătaru
24.08.2025 | 10:47
Costi Emilia si alti doi tineri romani au murit intrun accident cumplit in Germania Familiile cer sprijin pentru repatriere
Buzoianul Costi Nedelea lucra de 14 ani în Anglia Foto: facebook/colaj Fanatik

Patru români au murit într-un cumplit accident care s-a produs în noaptea de joi spre vineri în districtul Kassel, din Germania. Rudele încearcă acum să le repatrieze trupurile şi cer sprijinul semenilor, pentru donaţii.

Victimele accidentului aveau între 30 şi 32 de ani

Costi Nedelea era din localitatea buzoiană Cilibia, dar de la 18 ani plecase în Anglia, unde era managerul unei companii care se ocupă de utilaje agricole. S-a reîntors în ţară la începutul lunii august, pentru o scurtă vacanţă, iar la mijlocul săptămânii au plecat înapoi spre Anglia.

Drumul lui Costi spre ţara de adopţie s-a frânt la puţin timp după miezul nopţii, pe autostrada L3229, între Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein, din districtul Kassel. Costi a scăpat maşina de sub control şi a izbit cu putere copacii de la marginea unei păduri, impactul fiindu-le fatal tuturor celor din autoturism.

În bolidul Audi proaspăt achiziţionat de tânărul buzoian se mai aflau soţia sa, Emilia, verişorul acesteia şi soţia lui. Vârstele celor patru erau cuprinse între 30 şi 32 de ani. Aceştia au murit pe loc, iar familiile fac eforturi disperate pentru a strânge bani pentru a le putea repatria trupurile.

Un animal sălbatic apărut brusc în faţa maşinii, o posibilă cauză a accidentului

„Costurile repatrierii trupului neînsuflețit în România și ale înmormântării sunt foarte mari și depășesc posibilitățile noastre financiare. Firma de repatriere ne-a comunicat că doar transportul, documentele și pregătirile necesare ajung la peste 3.000 de euro”, se arată în mesajul postat pe GoFundMe de cumnata lui Costi.

Cât despre locul unde s-a produs accidentul, „animalele sunt o problemă uriașă pe acest segment de drum”, după cum a declarat un locuitor pentru presa germană. De asemenea, un alt șofer consideră că acest segment de drum este problematic. „Oricât de frumoasă ar fi această porţiune, cu pădure de o parte şi de alta„dacă un mistreț mare aleargă prin fața mașinii tale, nu ai nicio șansă”.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
